В Беларуси основателя магазина Symbal.by Павла Белоуса приговорили к 13 годам лишения свободы

Минский городской суд приговорил создателя магазина национальной символики и сувениров Symbal.by Павла Белоуса к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Белоуса признали виновным в госизмене, организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, призывам к захвату государственной власти и руководстве экстремистским формированием.



Как пишет «Вясна», экстремистским формированием следствие считает «Белорусский совет культуры». Оно было признано таковым, когда Белоус уже находился под стражей семь месяцев.



«Под видом культурно-исторического развития в различных общедоступных социальных сетях и на сайтах распространял идеи белорусского национализма, целью которых являлась смена государственной власти в Беларуси», — говорилось в заключении СК.

Также, по версии следствия, Белоус «стимулировал враждебность соотечественников в отношении Родины. Своими преступными действиями Белоус в течение десяти лет ставил под угрозу внешнюю и внутреннюю безопасность государства».