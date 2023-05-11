В Беларуси основателя магазина Symbal.by Павла Белоуса приговорили к 13 годам лишения свободы

Минский городской суд приговорил создателя магазина национальной символики и сувениров Symbal.by Павла Белоуса к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».
Белоуса признали виновным в госизмене, организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, призывам к захвату государственной власти и руководстве экстремистским формированием.
Как пишет «Вясна», экстремистским формированием следствие считает «Белорусский совет культуры». Оно было признано таковым, когда Белоус уже находился под стражей семь месяцев.
«Под видом культурно-исторического развития в различных общедоступных социальных сетях и на сайтах распространял идеи белорусского национализма, целью которых являлась смена государственной власти в Беларуси», — говорилось в заключении СК.
Также, по версии следствия, Белоус «стимулировал враждебность соотечественников в отношении Родины. Своими преступными действиями Белоус в течение десяти лет ставил под угрозу внешнюю и внутреннюю безопасность государства».
15 ноября 2021 года Павла Белоуса вызвали в милицию, а затем задержали. Его трижды признавали виновным по административным делам и отправляли под административный арест на 15, 13 и 7 суток. После этого Белоуса уже по уголовному делу перевели в СИЗО.