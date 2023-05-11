Сотрудник Russia Today выступил в суде по делу о двойном убийстве в Рязанской области. Следствие связывает убийство с делом «Сети»

«Смысл его расследования сводился к тому, что двое молодых людей, которые могли быть причастны к делу "Сети", могли также быть причастны к двойному убийству. Фамилии этих молодых людей, насколько я помню, были Иванкин и Полтавец. Это главный вывод, который был сделан», — заявил журналист в суде.

В суде журналист рассказал об интервью с активистом Ильей Хесиным, который провел собственное расследование убийства. По словам Васюнина, он решил встретиться с Хесиным после того, как вышел материал «Медузы» об убийстве. По его словам, Хесин был одним из основных источников статьи, хотя его фамилия в тексте не указывалась.

Спецкор Russia Today Илья Васюнин выступил в суде по делу об убийстве Екатерины Левченко и Артема Дорофеева в Рязанской области. Об этом сообщает «Медиазона».

В конце марта экс-журналист «Медузы» Максим Солопов выступил в суде в качестве свидетеля обвинения против фигуранта дела «Сети» Максима Иванкина. Солопов был одним из авторов расследования, в котором утверждалось, что некоторые фигуранты дела «Сети» могут быть причастны к убийству Дорофеева и Левченко. В суде он рассказал, что его источниками были друзья фигурантов дела и переписка обвиняемых, которую IT-специалисты «Медузы» считают подлинной.

В феврале и марте 2020 года один из фигурантов дела «Сети» Алексей Полтавец, находившийся на тот момент за границей, рассказал «Медузе» об убийстве Дорофеева и Левченко. После заявления Полтавца было возбуждено уголовное дело. Останки Левченко были найдены под Рязанью, до этого в течение трех лет девушку считали пропавшей без вести.

В декабре 2021 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Полтавца по подозрению в убийстве двух человек.

В октябре 2021 года Иванкин, осужденный на 13 лет по делу «Сети», стал первым обвиняемым по этому делу об убийстве. «Новая газета» опубликовала выдержки опроса Иванкина адвокатами, где подсудимый рассказал, что его под пытками заставили подписать отказ от адвоката по соглашению и отказ от оповещения родственников, а также написать явку с повинной. Позже Иванкин отказался от признательных показаний.

Дело «Сети» было возбуждено осенью 2017 года, по нему арестовали 11 человек — троих петербуржцев и восемь жителей Пензы. Всех их обвинили в организации деятельности террористического сообщества или участии в нем. Суд приговорил семерых фигурантов дела к срокам от шести до 18 лет лишения свободы.