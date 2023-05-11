Актера Артура Смольянинова и бывшего советника президента Украины Алексея Арестовича внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес актера Артура Смольянинова и бывшего советника президента Украины Алексея Арестовича в список террористов и экстремистов. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мелочь, а приятно», — прокомментировал произошедшее в своем телеграм-канале Арестович.
Ранее Смольянинова внесли в список «инаогентов».
В январе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера. «В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России», — говорится в публикации ведомства.
Поводом стали высказывания актера в интервью «Новой газете Европа». В частности, Смольянинов заявил, что воевал бы на стороне Украины, если бы оказался на войне.
«Ничего, кроме ненависти, я к людям с той стороны (с российской стороны. — прим. ред.) фронта не испытываю. И если бы я был на земле, никакой пощады! Мне знакомые написали, что мой коллега Сослан Фидаров, пошёл на фронт воевать за Россию. Стрелял бы я в него? Без всякого сомнения! Не исключаю ли я для себя возможности пойти воевать за Украину? Безусловно! Только так для меня. И если бы я пошел на эту войну, то только на стороне Украины!» — сказал Смольянинов.
Арестовича сняли с должности советника президента Украины после попадания российской ракеты по жилому дому в Днепре. Комментируя трагедию, политик сказал, что она была сбита с курса украинской ПВО. Информацию впоследствии опроверг Генштаб Украины: по данным военных, в дом попала ракета Х-22, которую существующая украинская ПВО не способна перехватить.
Советник президента несколько раз приносил извинения за оглашение непроверенной информации. Он писал, что «будучи радикально уставшим» высказал только предположение о том, что ракету могла повредить украинская ПВО.