Актера Артура Смольянинова и бывшего советника президента Украины Алексея Арестовича внесли в перечень террористов и экстремистов

Ранее Смольянинова внесли в список «инаогентов».

В январе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера. «В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России», — говорится в публикации ведомства.

Поводом стали высказывания актера в интервью «Новой газете Европа». В частности, Смольянинов заявил, что воевал бы на стороне Украины, если бы оказался на войне.

«Ничего, кроме ненависти, я к людям с той стороны (с российской стороны. — прим. ред.) фронта не испытываю. И если бы я был на земле, никакой пощады! Мне знакомые написали, что мой коллега Сослан Фидаров, пошёл на фронт воевать за Россию. Стрелял бы я в него? Без всякого сомнения! Не исключаю ли я для себя возможности пойти воевать за Украину? Безусловно! Только так для меня. И если бы я пошел на эту войну, то только на стороне Украины!» — сказал Смольянинов.