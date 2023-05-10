«Зона солидарности»: в Балашихе задержали 5 молодых людей по делу о подготовке взрыва на территории воинской части

В Балашихе Московской области силовики задержали пятерых молодых людей по делу о подготовке взрыва на территории воинской части. Об этом сообщают «Зона солидарности» и РБК со ссылкой на собственные источники, а также телеграм-каналы Baza и Shot.

По информации правозащитников, задержанным от 15 до 20 лет. По версии следствия, они планировали сделать подкоп и путем подрыва уничтожить военную технику. В «Зоне солидарности» рассказали, что уголовное дело возбуждено по «террористическим» статьям.

Источники РБК в правоохранительных органах рассказали, что речь идет о воинской части №13816. По их данным, возбуждено уголовное дело об организации террористического сообщества и участии в нем (ст. 205.УК). Фигурантам дела грозит до 15 лет лишения свободы,

Baza называет имена фигурантов дела — 19-летний Антон Хрипко, 20-летний Сергей Корхов, 20-летние Иван Силин и Илья Коркач. Имя 15-летнего задержанного не уточняется.

По данным телеграм-канала, они все являются подозреваемыми по уголовной статье об участии в террористическом сообществе, а на Хрипко также завели дело о подготовке к теракту.