В Москве студента-историка арестовали на пять суток за чтение в метро мемуаров офицера СС

Басманный районный суд Москвы арестовал на пять суток студента-историка Владимира Панина по статье о пропаганде нацистской символики за чтение в московском метро мемуаров бывшего офицера СС Петера Ноймана «Черный марш». Карточку дела обнаружила «Новая газета Европа» на сайте московских судов.

Панин — студент факультета «Истории политологии и права» Государственного университета просвещения. Как следует из документов, опубликованных на сайте суда, он утром 6 мая в вагоне метро на станции «Чистые пруды» «держал в обеих руках» книгу «Черный марш. Воспоминания офицера СС 1938-1945». На книге был изображен солдат в немецкой каске и символ СС.

Панин, как рассказали в суде, вину признал, но пояснил, что изучал книгу «как исторический источник ввиду своего образования», и отметил, что идеологий нацизма и фашизма не придерживается. Однако судья Ирина Гусева признала его виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП, а также постановила уничтожить книгу.