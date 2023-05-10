В Москве студента-историка арестовали на пять суток за чтение в метро мемуаров офицера СС

Басманный районный суд Москвы арестовал на пять суток студента-историка Владимира Панина по статье о пропаганде нацистской символики за чтение в московском метро мемуаров бывшего офицера СС Петера Ноймана «Черный марш». Карточку дела обнаружила «Новая газета Европа» на сайте московских судов.
Панин — студент факультета «Истории политологии и права» Государственного университета просвещения. Как следует из документов, опубликованных на сайте суда, он утром 6 мая в вагоне метро на станции «Чистые пруды» «держал в обеих руках» книгу «Черный марш. Воспоминания офицера СС 1938-1945». На книге был изображен солдат в немецкой каске и символ СС.
Панин, как рассказали в суде, вину признал, но пояснил, что изучал книгу «как исторический источник ввиду своего образования», и отметил, что идеологий нацизма и фашизма не придерживается. Однако судья Ирина Гусева признала его виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП, а также постановила уничтожить книгу.
Ранее Черемушкинский районный суд Москвы арестовал на 14 суток 40-летнего Юрия Самойлова из-за «дискредитирующих российскую армию» картинок в его телефоне. Как следует из опубликованного судебного решения, москвича арестовали из-за найденного в его телефоне изображения шеврона украинского батальона «Азов», который признан в России террористической организацией.
В отношении Самойлова завели дело о «производстве и распространении экстремистских материалов» (20.29 КоАП).
Москвича задержали утром 17 марта в метро. Один из пассажиров увидел у него в телефоне картинки, «дискредитирующие российскую армию», и вызвал полицейских. Сотрудники правоохранительных органов подошли к Самойлову через несколько станций и увели. Затем силовики просмотрели мобильное устройство задержанного и составили на него протокол о распространении экстремистских материалов.