В Латвии 9 мая задержали 26 человек в связи с празднованием Дня Победы

Полиция в Латвии задержала 9 мая 26 человек в связи с празднованием Дня Победы. Об этом сообщает Delfi.
Самыми частыми правонарушениями стали возложения цветов, в том числе с запрещенной символикой, к демонтированным советским памятникам, а также использование «символов военной агрессии» — георгиевских ленточек — в общественных местах. Несколько человек задержали за запуск салютов и распитие алкогольных напитков на улице.
«Всего возбуждено 38 дел об административных правонарушениях и четыре уголовных дела», — пишет издание.
В рамках одного уголовного дела, возбужденного по обвинению в оправдании ведущейся Россией войны, задержаны два человека. Они дали интервью телеканалу TV3 во время возложения цветов к памятнику в Даугавпилсе.
Двое мужчин объяснили свое желание отметить День Победы победой своих «предков» на войне. По их словам, если бы не было той победы, то не было бы и их.
«Дальше фашистов бьют. Расплодилось их много, всяких правнуков. Хрущев не добил их, пожалел, сейчас вылезали», — заявил один из мужчин в ответ на вопрос о войне России против Украины.
«Да и Европа до сих пор поддерживает, что обидно», — сказал второй человек на видео.
В этом году Сейм Латвии принял закон «О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая». 9 мая было запрещено запускать салюты, проводить праздничные и развлекательные мероприятия, шествия, собрания и пикеты.
«Хорошо известно, что 9 мая часть общества использует для прославления тоталитарных и оккупационных режимов, и в наших интересах предотвратить проведение мероприятий, которые очерняют наши ценности, разделяют общество, прославляют военную агрессию и пропагандируют ложное представление исторических событий», — говорится в заявлении Иевы Бранте, председательницы Комиссии по правам человека и общественным делам.