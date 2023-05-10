В Латвии 9 мая задержали 26 человек в связи с празднованием Дня Победы

Полиция в Латвии задержала 9 мая 26 человек в связи с празднованием Дня Победы. Об этом сообщает Delfi.

Самыми частыми правонарушениями стали возложения цветов, в том числе с запрещенной символикой, к демонтированным советским памятникам, а также использование «символов военной агрессии» — георгиевских ленточек — в общественных местах. Несколько человек задержали за запуск салютов и распитие алкогольных напитков на улице.

«Всего возбуждено 38 дел об административных правонарушениях и четыре уголовных дела», — пишет издание.

В рамках одного уголовного дела, возбужденного по обвинению в оправдании ведущейся Россией войны, задержаны два человека. Они дали интервью телеканалу TV3 во время возложения цветов к памятнику в Даугавпилсе.