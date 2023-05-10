Уроженку Украины отправили в СИЗО по обвинению в подготовке теракта на антифашистском фестивале в Самаре

Управление ФСБ по Самарской области отчиталось о пресечении подготовки теракта в Самаре во время проведения Международного антифашистского фестиваля. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, в подготовке теракта обвиняют уроженку Украины, гражданку России.

В спецслужбе утверждают, что женщина (ее имя не называется) собиралась передать средства для поджога «неустановленному лицу» «с целью воздействия на органы власти РФ и склонения их к отказу от проведения специальной военной операции».

Ее задержали после закладки в тайник пакета с химическими компонентами. Силовики нашли в ее автомобиле «средства мобильной связи», в которых обнаружили переписку «с неустановленным лицом, представлявшимся сотрудником одной их военных организаций Украины».

Задержанная, как отчитались в ФСБ, оказалась «сторонницей украинских вооруженных формирований». Женщину отправили в СИЗО, против нее возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК).