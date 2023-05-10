Сына экс-губернатора Иркутской области Левченко освободили по УДО. Ранее суд приговорил его к шести годам колонии по делу о мошенничестве

Ангарский городской суд Иркутской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии Андрея Левченко, лидера фракции КПРФ в местном заксобрании и сына экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Левченко отбывал наказание по делу о мошенничестве при поставках лифтов (ч. 4 ст. 159 УК) и организации картеля (п. «в» ч. 2 ст. 178 УК).
В марте суд сократил срок Левченко с девяти до шести лет. В апреле осужденный обратился в суд с ходатайством об УДО, но у него не приняли заявление. 10 мая Левченко обратился повторно.
Суд решил освободить Левченко А.С. от отбывания основного наказания и обязать его ежемесячно в течение двух лет и двух месяцев регистрироваться в «специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением осужденного». Без уведомления этого органа ему нельзя менять место жительства. Также запрещено посещать «увеселительные заведения» с 22:00 до 7:00
Суд арестовал Андрея Левченко по делу о мошенничестве в сентябре 2020 года. По этому делу также проходил директор компании «Звезда» Олег Хамуляк.
По версии правоохранителей, эта организация по поддельным документам получила контракты на ремонт и замену лифтов и лифтовых шахт в жилых домах Иркутска. Затем Хамуляк и Левченко якобы завысили стоимость проведенных работ.
Общая сумма похищенных из иркутского Фонда капитального ремонта средств составляет, по подсчетам силовиков, 185 миллионов рублей.