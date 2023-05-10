Сына экс-губернатора Иркутской области Левченко освободили по УДО. Ранее суд приговорил его к шести годам колонии по делу о мошенничестве

Ангарский городской суд Иркутской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии Андрея Левченко, лидера фракции КПРФ в местном заксобрании и сына экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Об этом сообщила пресс-служба суда. Левченко отбывал наказание по делу о мошенничестве при поставках лифтов (ч. 4 ст. 159 УК) и организации картеля (п. «в» ч. 2 ст. 178 УК).

В марте суд сократил срок Левченко с девяти до шести лет. В апреле осужденный обратился в суд с ходатайством об УДО, но у него не приняли заявление. 10 мая Левченко обратился повторно. Суд решил освободить Левченко А.С. от отбывания основного наказания и обязать его ежемесячно в течение двух лет и двух месяцев регистрироваться в «специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением осужденного». Без уведомления этого органа ему нельзя менять место жительства. Также запрещено посещать «увеселительные заведения» с 22:00 до 7:00

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