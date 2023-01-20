Президент Грузии выступила против восстановления авиасообщения с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала ужесточить условия пребывания россиян в стране и выступила против возобновления авиасообщения с Россией. Об этом сказано в заявлении президента.
«Я не приветствую восстановление рейсов в Россию! В то время, когда все наши страны-партнеры словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, я уверена, для большинства непонятна позиция правительства и правящей партии», — написала Зурабишвили.
Фото: соцсети Саломе Зурабишвили
Зурабишвили заявила, что не согласна с аргументом, что авиасообщение с Россией помогло бы проживающим в России грузинам. По ее словам, Кремль будет «выбрасывать» такие темы, чтобы внести раскол между Грузией и ее западными партнерами. Вместо возобновления полетов она предложила правительству позаботиться о репутации страны и ответить на обвинения в обходе россиянами санкций через Грузию.
«Необходимо серьезно изучить вопрос притока российских граждан, со всеми его социальными и политическими параметрами, чтобы общественность почувствовала, что ее национальные интересы и безопасность учитываются и защищаются. Нам нужны нормативные акты — в отношении трудовых прав, регистрации бизнеса, приобретения собственности или открытия русскоязычных школ», — сказала президент Грузии.
В июле 2019 года Россия разорвала прямое авиасообщение с Грузией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что перелеты из России возобновятся, когда ситуация в Грузии вернется «в нерусофобское русло».
«Я рад, что у нас контакты между людьми активно развиваются. В прошлом году, мне сказали, ВВП Грузии вырос на 10% в значительной степени благодаря туризму и торговым отношениям с РФ. Надеюсь, что мы скоро сможем возобновить прямое авиасообщение», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в январе 2023 года.
«Когда речь идет об облегчении положения наших граждан, мы приветствуем любое такое решение», — сказал в ответ председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.