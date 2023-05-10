Против жителя Хабаровского края возбудили уголовное дело о повторной «дискредитации» армии за публикацию тик-тока в вотсапп-чате

Против жителя поселка Охотск Хабаровского края Сергея Калалба возбудили уголовное дело о повторной «дискредитации» армии за публикацию тик-тока в вотсапп-чате. Об этом сообщает «Сибирь.Реалии».

Как пишет издание, дело было возбуждено в феврале этого года. Поводом стал антивоенный ролик из TikTok, который Калалба опубликовал в общем чате 21 фераля. В нем женщина говорит: «Девочки, зачем вы на войну посылаете своих детей? Идите в Министерство обороны и просите, чтобы их убрали оттуда». На это видео обратил внимание участковый полицейский Степан Приходько, который до этого вступил в группу.

Спустя два дня Калалба узнал о возбуждении уголовного дела. На данный момент ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, в частности на использование интернета. Ранее в его доме прошел обыск.

«Нам сказали кого-нибудь наказать — вот ты и попал. Будем просить [у суда] условное наказание. Думаю, минималкой все обойдется», — пересказал Калалб разговор с прокурором .