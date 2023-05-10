Прокурор запросил шесть лет колонии для бывшего школьного учителя, которого обвиняют в оправдании терроризма

Прокурор запросил шесть лет колонии для бывшего школьного учителя 28-летнего Никиты Тушканова из Сыктывкара, обвиняемого в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) и повторной «дискредитации» армии РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), сообщается в телеграм-канале его поддержки.

Как считает следствие, Тушканов «формировал представления о допустимости террористической деятельности» и «создавал отрицательный образ» ВС РФ во «ВКонтакте».

Тушканова задержали в декабре 2022 года. Причиной для обвинения в оправдании терроризма стал пост с комментарием взрыва Крымского моста. После задержания его отправили в СИЗО, а затем внесли в «перечень экстремистов и террористов» Росфинмониторинга.

Тушканов преподавал в одной из школ Сыктывкара до марта прошлого года, пока его не уволили за «аморальное поведение» после участия в акциях протеста против войны в Украине. Тушканова дважды штрафовали по статье о «дискредитации» армии РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) из-за постов во «ВКонтакте». Один из штрафов ему отменили, на него также составили протоколы о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) и о демонстрации нацистской символики (ст. 20.3 КоАП).

Летом суд прекратил дело о демонстрации нацистской символики и отменил штраф по статье о дискредитации, однако на работу в школу его больше не взяли.



