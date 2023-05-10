Присяжные признали Дональда Трампа виновным в сексуализированном насилии и клевете в адрес журналистки Джин Кэрролл

Жюри присяжных в Нью-Йорке признало бывшего президента США Дональда Трампа виновным в сексуализированном насилии и клевете в адрес писательницы и журналистки Джин Кэрролл. Об этом пишет CNN.
Кэрролл обвинила Трампа в том, что весной 1996 года он изнасиловал ее в примерочной универмага Bergdorf Goodman. Иск женщина подала в ноябре 2022 года.
Трамп отверг все обвинения. Он публично заявил, что журналистка оговорила его. После этого Кэрролл подала против него иск о клевете.
Присяжные не сочли, что Кэрролл доказала факт изнасилования, но решили, что женщина предоставила достаточно доказательств факта сексуализированного насилия. Суд предписал выплатить пострадавшей 2 млн долларов в рамках урегулирования иска, а также еще 3 млн долларов по иску о клевете.
Трамп не присутствовал на заседании суда. После вынесения решения он заявил, что будет его обжаловать. По его словам, он даже не знает Кэролл. Само судебное разбирательство экс-президент назвал «очень несправедливым».
«Мы будем обжаловать это решение. Это позор», — сказал Трамп.
4 марта Дональда Трампа формально арестовали и доставили в суд Нью-Йорка, где предъявили обвинения в «фальсификации деловой документации первой степени» по 34 эпизодам. После слушаний арест с него был снят.
Прокуроры, в частности, утверждают, что бывший президент участвовал в заговоре с целью подорвать честность выборов 2016 года. В том числе, он может быть причастен к незаконной выплате 130 тысяч долларов для «подавления» информации, способной навредить его кампании. Согласно материалам дела, за месяц до президентских выборов Трамп заплатил порноактрисе Сторми Дэниэлс за то, чтобы она не разглашала информацию о сексе с ним в 2006 году.
Обвинения, предъявленные Трампу предусматривают максимальное наказание в виде 136 лет тюремного заключения, отмечает телеканал FoxNews.
Следующее предварительное судебное заседание по делу планируется на 4 декабря 2023 года.