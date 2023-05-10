Присяжные признали Дональда Трампа виновным в сексуализированном насилии и клевете в адрес журналистки Джин Кэрролл

Жюри присяжных в Нью-Йорке признало бывшего президента США Дональда Трампа виновным в сексуализированном насилии и клевете в адрес писательницы и журналистки Джин Кэрролл. Об этом пишет CNN.



Кэрролл обвинила Трампа в том, что весной 1996 года он изнасиловал ее в примерочной универмага Bergdorf Goodman. Иск женщина подала в ноябре 2022 года.

Трамп отверг все обвинения. Он публично заявил, что журналистка оговорила его. После этого Кэрролл подала против него иск о клевете.

Присяжные не сочли, что Кэрролл доказала факт изнасилования, но решили, что женщина предоставила достаточно доказательств факта сексуализированного насилия. Суд предписал выплатить пострадавшей 2 млн долларов в рамках урегулирования иска, а также еще 3 млн долларов по иску о клевете.

Трамп не присутствовал на заседании суда. После вынесения решения он заявил, что будет его обжаловать. По его словам, он даже не знает Кэролл. Само судебное разбирательство экс-президент назвал «очень несправедливым».

«Мы будем обжаловать это решение. Это позор», — сказал Трамп.