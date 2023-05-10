«Коммерсант»: без ремонта двигателей парк самолетов Sukhoi Superjet 100 сократится в пять раз к 2030 году

Парк Sukhoi Superjet 100 может сократиться в пять раз к 2030 году, сообщает «Коммерсант». К таким выводам пришли корпорация «Иркут» и «Объединенная двигателестроительная корпорация», которые входят в «Ростех».

Как пишет «Коммерсант», если не удастся освоить ремонт иностранных деталей, то в эксплуатации останутся всего 28 самолетов из более чем 150. Также, по данным издания, самолеты SSJ-100 «начнут массово вставать уже через год».

Ремонт в скором времени, как пишет «Ъ», может понадобиться и двигателям самолетов авиакомпаний «Азимут», Red Wings и «ИрАэро». Замена двигателей в таких самолетах может обойтись в 200-500 миллиардов рублей на весь парк, поэтому компании надеются перенести ремонт в Иран. «Таких денег нет, и это технически сложно», — сообщил источник издания в одной из авиакомпаний.