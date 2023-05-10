«Коммерсант»: без ремонта двигателей парк самолетов Sukhoi Superjet 100 сократится в пять раз к 2030 году

Парк Sukhoi Superjet 100 может сократиться в пять раз к 2030 году, сообщает «Коммерсант». К таким выводам пришли корпорация «Иркут» и «Объединенная двигателестроительная корпорация», которые входят в «Ростех».
Как пишет «Коммерсант», если не удастся освоить ремонт иностранных деталей, то в эксплуатации останутся всего 28 самолетов из более чем 150. Также, по данным издания, самолеты SSJ-100 «начнут массово вставать уже через год».
Ремонт в скором времени, как пишет «Ъ», может понадобиться и двигателям самолетов авиакомпаний «Азимут», Red Wings и «ИрАэро». Замена двигателей в таких самолетах может обойтись в 200-500 миллиардов рублей на весь парк, поэтому компании надеются перенести ремонт в Иран. «Таких денег нет, и это технически сложно», — сообщил источник издания в одной из авиакомпаний.
Также, как следует из данных «Иркута», если работы по «горячей части» двигателей будут освоены, то удастся сохранить в рабочем состоянии 106 самолетов. Ранее за обслуживание двигателя SaM-146 отвечал французский производитель комплектующих для авиации Safran, но в марте 2022 он остановил свое сотрудничество с «Объединенной двигателестроительной корпорацией».
В «Ростехе» опровергли сообщение о том, что парк самолетов Sukhoi Superjet 100 может сократиться в пять раз. В корпорации утверждают, что информация, о которой сообщил «Коммерсант», это старые расчеты. Они делались в 2022 году, чтобы «предусмотреть в том числе самые негативные сценарии».
Ранее стало известно, что российские авиакомпании столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146 для самолетов SSJ-100. По данным РБК, это может привести к частичной или полной остановке перелетов на таких самолетах.