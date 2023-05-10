Генпрокурор США одобрил передачу Украине первой части конфискованных средств владельца телеканала «Царьград»

«Хотя это первый перевод Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, он не будет последним», — цитирует его заявление Reuters.

О какой именно сумме идет речь, не уточняется.

Запад уже год пытается конфисковать активы российского ЦБ. За это время власти накопили еще 100 млрд долларов «теневых резервов» за рубежом

О намерении передать Украине конфискованные у Малофеева средства власти США впервые сообщили в начале февраля этого года.

«Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования в Украине. <…> С моей санкции сегодня конфискованные средства будут переведены в Государственный департамент для поддержки народа Украины», — сказал Гарланд.

Информацию также подтвердил Генпрокурор Украины Андрей Костин. По его словам, 5,4 миллиона долларов, конфискованные у Малофеева, будут использованы для компенсации ущерба, нанесенного Украине в результате войны.

«Впервые в истории согласована передача конфискованных российских активов в пользу восстановления Украины. Знаю — это только начало. Верю — со временем в цивилизованном мире не будет места для российских олигархов и их заработанных на крови состояний», — написал Костин.

Малофеев находится под американскими санкциями с 2014 года. Как писал Reuters, он не стал оспаривать требование прокуратуры.