Генпрокурор США одобрил передачу Украине первой части конфискованных средств владельца телеканала «Царьград»

Генпрокурор США Меррик Гарланд одобрил передачу Украине первой части конфискованных средств владельца телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Об этом сообщает Reuters.
О какой именно сумме идет речь, не уточняется.
«Хотя это первый перевод Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, он не будет последним», — цитирует его заявление Reuters.
О намерении передать Украине конфискованные у Малофеева средства власти США впервые сообщили в начале февраля этого года.
«Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования в Украине. <…> С моей санкции сегодня конфискованные средства будут переведены в Государственный департамент для поддержки народа Украины», — сказал Гарланд.
Информацию также подтвердил Генпрокурор Украины Андрей Костин. По его словам, 5,4 миллиона долларов, конфискованные у Малофеева, будут использованы для компенсации ущерба, нанесенного Украине в результате войны.
«Впервые в истории согласована передача конфискованных российских активов в пользу восстановления Украины. Знаю — это только начало. Верю — со временем в цивилизованном мире не будет места для российских олигархов и их заработанных на крови состояний», — написал Костин.
Малофеев находится под американскими санкциями с 2014 года. Как писал Reuters, он не стал оспаривать требование прокуратуры.