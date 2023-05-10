RU EN Новости Общество Что произошло за ночь 10 мая. Коротко прямо сейчас Новая газета Европа Война России против Украины идет один год и 75 дней. В течение суток российская армия нанесла 23 ракетных и 43 авиационных удара, а также совершила 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. «Для ракетных ударов враг использовал ракеты разных типов, большая их часть была уничтожена нашими защитниками, но, к сожалению, имеем и попадание. В частности, 5 ракет С - 300 по городам Купянск, Славянск, Краматорск и Константиновка», — заявили в Генштабе. Под Курском российские силы ПВО сбили беспилотник. Обломки упали в деревне Толмачево, сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, никто не пострадал, но есть повреждения газовой трубы и фасада дома. В результате стрельбы возле синагоги Эль-Гриба на острове Джерба в Тунисе погибли четыре человека — двое сотрудников службы безопасности и двое посетителей. Об этом сообщает Reuters. По данным МВД Туниса, офицер службы безопасности из Военно-морского центра Национальной гвардии выстрелил в коллегу и забрал его боеприпасы. После этого он направился к синагоге. Полиция Латвии 9 мая задержала 17 человек за возложение цветов к демонтированным мемориалам советским воинам и демонстрацию запрещенных в стране символов, передает РИА Новости. По данным агентства, полиция возбудила 23 административных и 4 уголовных дела. Жюри присяжных в Нью-Йорке признало бывшего президента США Дональда Трампа виновным в сексуализированном насилии и клевете в адрес писательницы и журналистки Джин Кэрролл. Суд предписал выплатить пострадавшей 2 млн долларов в рамках урегулирования иска, а также еще 3 млн долларов по иску о клевете.Трамп не присутствовал на заседании суда. Бывший ведущий шоу на Fox News Такер Карлсон объявил о запуске своего шоу в Twitter. «Вскоре мы запускаем в Twitter новую версию шоу, которое делали на протяжении шести с половиной лет», — сообщил он. Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности. Мы используем файлы cookie.

Политика конфиденциальности.

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.