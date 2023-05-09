В Ленинградской области задержали 14 человек в квартире, где должна была пройти антивоенная выставка

В поселке Тайцы Ленинградской области силовики задержали 14 человек в квартире, где должна была пройти антивоенная выставка. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на SOTAvision.

По данным правозащитников, полиция утверждает, что задержанных подозревают в краже. Среди задержанных есть журналистка SOTAvision Влада Макейчик и несовершеннолетняя девушка, а также петербургский активист Виталий Иоффе.

Задержанных повезли в УМВД Гатчинского района. По информации RusNews, собравшиеся решили покинуть квартиру через окно, но их задержали.