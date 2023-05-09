Минюст США объявил о нейтрализации шпионской программы, которую ФСБ около 20 лет использовала для кражи конфиденциальных документов стран НАТО

Министерство юстиции США объявило, что Федеральное бюро расследований (ФБР) нейтрализовало шпионское программное обеспечение (ПО) под названием «Змея» (Snake), которую, как утверждается, ФСБ в течение почти 20 лет использовала для кражи документов конфиденциальных документов правительств стран НАТО и журналистов. Об этом сообщает само ведомство.

«Министерство юстиции совместно с нашими международными партнерами ликвидировало глобальную сеть зараженных вредоносным ПО компьютеров, которые российское правительство использовало в течение почти двух десятилетий для ведения кибершпионажа, в том числе против наших союзников по НАТО.

Мы будем продолжать укреплять нашу коллективную оборону против дестабилизирующих усилий российского режима, направленных на подрыв безопасности США и наших союзников», — сказал генпрокурор США Меррик Гарланд.

Операция Минюста США по ликвидации ПО «Змея» носит кодовое название «Медуза», ее санкционировал суд по Восточному округу Нью-Йорка. По данным ведомства, шпионской программой управлял 16-й центр ФСБ. В судебных документах это подразделение также именуется Turla — хакерскую группировку с таким названием связывают с ФСБ.

В ходе операции «Медуза» шпионскую программу отключили на взломанных компьютерах с помощью созданного ФБР инструмента, который выдавал команды, заставляющие «Змею» перезаписывать свои собственные жизненно важные компоненты. В то же время, на компьютерах жертв могли остаться дополнительные вредоносные программы.