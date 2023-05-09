Корреспонденты AP Мстислав Чернов и Евгений Малолетка получили Пулитцеровскую премию за работу в осажденном Мариуполе

Корреспонденты The Associated Press (AP) Мстислав Чернов и Евгений Малолетка, а также продюсер Василиса Степаненко и европейский корреспондент агентства AP Лори Хиннант получили Пулитцеровскую премию 2023 года в номинации «За служение обществу».
Это единственная премия, к которой прилагается золотая медаль. Ее вручают за «выдающийся пример достойного служения обществу».
Чернов, Малолетка и Степаненко во время осады Мариуполя российскими войсками весной 2022 года были единственными представителями западных СМИ, работавшими в городе. Они сделали, в частности, репортаж из Мариупольского роддома, попавшего под артиллерийский обстрел российской армии.
Команда AP также получила Пулитцеровскую премию 2023 года в номинации «Новостная фотография» — за фоторепортажи из Украины. Эту премию разделили фотографы Евгений Малолетка, Эмилио Моренатти, Филипе Дана, Родриго Абд и Вадим Гирда.
Победу в номинации «За международный репортаж» присудили журналистам The New York Times за «выдающейся пример освещения международных событий». Приз вручили за освещение войны в Украине, в том числе за расследование убийств жителей города Буча российскими военными.
После начала вторжения Малолетка был одним из немногих фотожурналистов, работавших в Мариуполе. В апреле его снимок из роддома Мариуполя выиграл другую престижную награду в области журналистики — World Press Photo — за снимок, на котором раненную беременную женщину несут во время обстрела.
Женщина на фото — 32-летняя Ирина Калинина — скончалась от полученных травм через полчаса после рождения мертвого ребенка.
Пулитцеровская премия — одна из самых престижных в мире наград в области журналистики, она вручается с 1917 года. Премии присуждаются ежегодно в 20 категориях.