Корреспонденты AP Мстислав Чернов и Евгений Малолетка получили Пулитцеровскую премию за работу в осажденном Мариуполе

Корреспонденты The Associated Press (AP) Мстислав Чернов и Евгений Малолетка, а также продюсер Василиса Степаненко и европейский корреспондент агентства AP Лори Хиннант получили Пулитцеровскую премию 2023 года в номинации «За служение обществу».

Это единственная премия, к которой прилагается золотая медаль. Ее вручают за «выдающийся пример достойного служения обществу».

Чернов, Малолетка и Степаненко во время осады Мариуполя российскими войсками весной 2022 года были единственными представителями западных СМИ, работавшими в городе. Они сделали, в частности, репортаж из Мариупольского роддома, попавшего под артиллерийский обстрел российской армии.