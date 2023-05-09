ISW: Путин использует парад Победы в Москве, чтобы продемонстрировать влияние России в Центральной Азии

Президент России Владимир Путин пытается использовать парад Победы в Москве, чтобы продемонстрировать сохраняющееся влияние России в Центральной Азии, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW).

По сообщениям, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон примут участие в параде Победы в Москве 9 мая.

Как обратили внимание эксперты ISW, «Ведомости» сообщили о визите Жапарова в Москву на День Победы 23 апреля, при этом о визитах Токаева, Мирзиёева и Рахмона стало известно только 8 мая, всего за день до парада.

ТАСС сообщил, что Путин также пригласил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, но тот официально не подтвердил свое присутствие.

Ни один иностранный лидер не присутствовал на праздновании Дня Победы в Москве в 2022 году, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан в прошлом году не проводили парадов в честь Дня Победы, ссылаясь на коронавирусные ограничения, отметили в институте.

«Запоздалое объявление об участии лидеров стран Центральной Азии, вероятно, указывает на их нежелание демонстрировать прямую и публичную поддержку войны, несмотря на попытки Кремля проецировать силу», — заявили в ISW.

Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян также прилетели в Москву для участия в Параде Победы.