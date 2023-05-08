В Узбекистане объявили досрочные выборы главы государства. Неделю назад в стране «обнулили» сроки президента Мирзиёева

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства. Соответствующий документ опубликован на сайте президента.

Выборы назначены на 9 июля 2023 года. Это будут первые президентские выборы в Узбекистане после внесения поправок в Конституцию. Референдум по вопросу принятия изменений в Основной закон прошел 30 апреля.

Согласно обновленной Конституции, президентский срок будет увеличен с пяти до семи лет, президент может занимать свой пост не более двух сроков подряд, а президентские сроки Мирзиёев «обнулятся». Таким образом, занимающий пост президента с 2016 года Мирзиёев, полномочия которого официально истекают в 2026 году, может оставаться главой государства до 2040 года, когда ему исполнится 83 года.