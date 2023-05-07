Природные пожары вспыхнули в Тюменской, Свердловской и Курганской областях. В некоторых районах введен режим ЧС

Тюменская, Свердловская и Курганская области оказались охвачены огнем из-за природных пожаров. Сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор объявил режим чрезвычайной ситуации во всем регионе. «Каждый день мы фиксируем новые очаги ландшафтных, лесных пожаров, все это усугубляется очень жаркой сухой погодой и сильным ветром», — сказал он в видеообращении. Моор отметил, что основная причина пожаров — «человеческий фактор». Он призвал не ходить в лес и не выезжать на пикники. «Новая газета Европа» собрала в одном материале все, что на данный момент известно о пожарах в российских регионах.

Тюменская область

Как передает местное издание 72.ru, в районе поселка Богандинский сотрудники ГИБДД закрыли в обоих направлениях с 38-го по 41-й километр трассу Тюмень — Омск. Журналисты также сообщают, что смог накрыл и саму Тюмень. Жители разных районов жалуются на запах гари и плохую видимость.

«Идет предупреждение об эвакуации по Ирбитскому тракту: [деревня] Коняшина, [село] Кулига. Успенка — стабильно. Тушат в лесу. В Каскаре ситуацию стабилизировали. Каменку не эвакуируют», — рассказали 72.ru в пресс-службе Тюменского района. Спасатели рассказали, что в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Энергостроитель» Тобольского муниципального района, где находится порядка 250 дачных домов, загорелось 32 строения. К тушению пожара привлечены 80 человек и 19 единиц техники. В информационном центре правительства региона, как передает ТАСС, сказали, что для тушения пожара будет направлен самолет Ил-76. Из дачных домов удалось эвакуировать 10 человек. Двое человек получили травмой. Причиной возгорания назвали переход природного пожара на строения.

Тюмень. Фото: tyumen / Instagram

В пресс-службе управления МЧС по региону также сообщили о возгорании шести строений в деревне Речкина. В субботу в этом и еще в трех населенных пунктах эвакуировали жителей из-за возможной угрозы природных пожаров. Ранее в этом же районе, в селе Успенка, огонь уничтожил восемь зданий и повредил еще два. Тем временем сотрудники лесоохраны задержали в Абатском районе около села Смоленка мужчину 1992 года рождения, который ехал на машине с омскими номерами и поджигал сухую траву вдоль дороги. От огня пострадал 1 га территории муниципального образования. За поджог мужчине грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или лишение свободы.

Тюмень. Фото: tyumen / Instagram

Курганская область

Согласно сообщению МЧС России, в Курганской области огонь угрожает населенным пунктам в Альменевском, Варгашинском, Белозерском, Кетовском, Шадринском, Мишкинском муниципальных округах и микрорайонах Кургана. В пригороде Кургана организована эвакуация жителей в связи с угрозой задымления. С огнем борются более 700 человек и почти 200 единиц техники.

Объявлена эвакуация жителей деревень Редькино, Плоской, Сладко-Карасинское, а также микрорайона Тополя и поселков Увал и Смолино в пригороде Кургана.

Всего в России, по данным «Авиалесоохраны», действует 123 очага лесных пожаров на площади более чем 56 га,

из них 39 очагов — локализованы. За сутки для тушения природных пожаров в Тюменской, Курганской и Свердловской областях использовали пять воздушных судов МЧС.

Свердловская область

По данным спасателей, наиболее тяжелая ситуация в Свердловской области, где огнем охвачено более 33 тысяч гектаров леса. За сутки там удалось локализовать 15 возгораний. Накануне в Режевском районе области прогремели взрывы на складах с порохом.

В Режевском районе, а также в нескольких селах городского округа Верхняя Пышма, ввели режим ЧС. В частности, режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Ревда, который находится в 43 км от Екатеринбурга. Днем 7 мая сообщалось, что город Асбест, а также часть Малышевского, Рефтинского, Березовского городских округов и города Сухой Лог обесточены из-за аварии. В больнице Асбеста к генераторам подключены родильное и хирургическое отделения с реанимациями. К 17:30 по мск электроснабжение удалось восстановить.