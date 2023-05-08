Суд в Оренбурге арестовал главу предприятия, обслуживавшего аттракционы в парке, где рухнула карусель «Цепочка»

Дзержинский районный суд Оренбурга отправил под стражу Александра Плинина — руководителя предприятия «Аттракцион-Сервис» , обслуживающего аттракционы в оренбургском парке, где в воскресенье рухнула карусель «Цепочка». Об этом сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда Оренбурга.

«Постановлением суда руководителю ООО „Аттракцион-Сервис“ Александру Плинину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 июля 2023 года», — говорится в сообщении.

СК предъявил Плинину обвинение по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «а», «в», ч. 2 ст. 238 УК).

Также сегодня суд должен избрать меру пресечения еще двоим фигурантам дела, в том числе, из руководства ООО «Винтаж», обслуживающих аттракционы в оренбургском парке.