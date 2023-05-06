В Оренбурге обрушилась карусель «Цепочка». Пострадали около 20 человек

В Оренбурге в парке имени 50-летия СССР обрушилась карусель «Цепочка», пострадали около 20 человек. Об этом сообщает ТАСС.
По данным Минздрава РФ, на которые ссылается агентство, 15 человек госпитализированы. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.
ТАСС сообщает со ссылкой на мэрию Оренбурга, что причиной падения кабинок карусели стала «поломка механизма».
«В настоящий момент известно о 7 взрослых и 8 детях, доставленных в больницы города в состоянии разной степени тяжести», — сообщает администрация города в официальном телеграм-канале.
Также в мэрии отметили, что некоторые оренбуржцы повезли пострадавших в больницы самостоятельно, поэтому число пострадавших будет уточняться.
Позже Минздрав РФ уточнил, что два человека из числа пострадавших находятся в реанимации, шестеро из 12 госпитализированных — дети.
СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК).