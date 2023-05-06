В Оренбурге обрушилась карусель «Цепочка». Пострадали около 20 человек

В Оренбурге в парке имени 50-летия СССР обрушилась карусель «Цепочка», пострадали около 20 человек. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Минздрава РФ, на которые ссылается агентство, 15 человек госпитализированы. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

ТАСС сообщает со ссылкой на мэрию Оренбурга, что причиной падения кабинок карусели стала «поломка механизма».