Суд в Химках арестовал на 10 суток антивоенную активистку из Дагестана. Ранее ее задержали в Шереметьево

Судебный участок мирового судьи в Химках Московской области арестовал на 10 суток активистку из Дагестана Улькер Гашимову по делу о неповиновении силовикам при пересечении границы (18.7 КоАП). Соответствующая карточка размещена на сайте суда.

Партнер Гашимовой, автор телеграм-канала «Свободная Евразия» Антон Коломицын, рассказал, что девушку задержали вечером 2 мая в московском аэропорту Шереметьево во время регистрации на рейс до Белграда.

По словам Коломицына, силовики подошли к девушке со словами: «Мы хотели бы задать вам пару вопросов». После этого она перестала отвечать на сообщения.

«Улькер ехала ко мне в Голландию, мы собирались пожениться с ней сразу же после получения документов. Планировалось, что она попросит убежища на пересадке рейса Белград — Стамбул, в Амстердаме», — рассказал активист.

Он добавил, что в первый раз девушка пыталась покинуть Россию в январе, но родственники порвали ее загранпаспорт «в последний момент».

На следующий день после задержания силовики также пришли к матери Гашимовой. «Обыскали весь дом, но никакого компромата не нашли, у нее не было даже компьютера, только телефон», — поделился он. В том числе женщину опросили об активности Улькер в поддержку Украины.