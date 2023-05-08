logo
НовостиОбщество

Суд в Химках арестовал на 10 суток антивоенную активистку из Дагестана. Ранее ее задержали в Шереметьево

Судебный участок мирового судьи в Химках Московской области арестовал на 10 суток активистку из Дагестана Улькер Гашимову по делу о неповиновении силовикам при пересечении границы (18.7 КоАП). Соответствующая карточка размещена на сайте суда.

Улькер Гашимова. Фото: Антон Коломицын

Улькер Гашимова. Фото: Антон Коломицын

Партнер Гашимовой, автор телеграм-канала «Свободная Евразия» Антон Коломицын, рассказал, что девушку задержали вечером 2 мая в московском аэропорту Шереметьево во время регистрации на рейс до Белграда.

По словам Коломицына, силовики подошли к девушке со словами: «Мы хотели бы задать вам пару вопросов». После этого она перестала отвечать на сообщения.

«Улькер ехала ко мне в Голландию, мы собирались пожениться с ней сразу же после получения документов. Планировалось, что она попросит убежища на пересадке рейса Белград — Стамбул, в Амстердаме», — рассказал активист.

Он добавил, что в первый раз девушка пыталась покинуть Россию в январе, но родственники порвали ее загранпаспорт «в последний момент».

На следующий день после задержания силовики также пришли к матери Гашимовой. «Обыскали весь дом, но никакого компромата не нашли, у нее не было даже компьютера, только телефон», — поделился он. В том числе женщину опросили об активности Улькер в поддержку Украины.

«Кавказ.Реалии» пишут со ссылкой на правозащитников, что силовики часто используют административную статью о неповиновении для легализации задержания, чтобы собрать за это время материалы для предъявления обвинения уже по уголовному делу.

Основательница правозащитного проекта «Марем» Светлана Анохина подтвердила «Кавказ.Реалии», что в прошлом году Гашимова обращалась за помощью из-за конфликта с преподавателями училища, в котором та была студенткой, и заведенного административного дела.

pdfshareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • vpnovaya