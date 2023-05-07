«Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:2 и досрочно стал чемпионом России по футболу

Петербургский клуб «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу. В матче 26-го тура РПЛ он обыграл московский «Спартак» со счетом 3:2.

В составе «Зенита» голы забили Клаудиньо, Андрей Мостовой и Иван Сергеев.

«Зенит» набрал 64 очка. У занимающего второе место ЦСКА 51 очко, у «Спартака» — 49, он занимает четвертую строчку.

Это десятое чемпионство «Зенита» с учетом чемпионата СССР. Клуб стал чемпионом России в пятый раз подряд.

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Краснодаром» 13 мая. Ранее в пресс-службе петербургского клуба заявили РИА Новости, что церемония награждения команды в случае досрочного завоевания чемпионства пройдет после этой игры.