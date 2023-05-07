«Сразу три Новых года»

За сто лет истории футбольного клуба «Наполи» был чемпионом Италии всего дважды — в 1987 и 1990 годах. И оба раза при участии Диего Марадоны, который стал для неаполитанцев — даже по итальянским мерками заядлых футбольных фанатов — чем-то вроде местного божества. Фото аргентинца в городе встречается повсеместно, как и бело-голубые цвета самого «Наполи» накануне третьего чемпионства клуба. Итальянская серия А — одна из самых престижных футбольных лиг Европы, где последние двадцать лет чемпионство в основном делят «Милан», «Ювентус» и «Интер». Но в этом сезоне «Наполи» начал отрываться от соперников по очкам еще зимой, а 4 мая, за месяц до формального окончания сезона, обеспечил себе победу. К титулу команду привел бывший тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, а одним из главных фаворитов стал нападающий Хвича Кварацхелия, бывший игрок московского «Локомотива» и казанского «Рубина», отказавшийся участвовать в российском чемпионате после начала войны. Анна Ефремова побывала в Неаполе в дни обретения «Наполи» долгожданного титула и рассказывает, как горожане ждали финального свистка, как «взорвали Везувий» и почему считают свое чемпионство символической победой Юга Италии над Севером.

Фото: Анна Ефремова, специально для «Новой газеты Европа»

Цвет настроения — голубой В самом центре Неаполя, в историческом городе, стоит макет Везувия и извергается бело-голубым дымом — в цветах «Наполи». Предчувствуя историческую победу, болельщики родного клуба и вовсе хотели устроить салют у кратера реального Везувия, но администрация природного парка вокруг вулкана затею решительно отвергла. Пришлось довольствоваться меньшим размахом.

В этом году «Наполи» еще с весны нацелился завоевать свое первое чемпионство с 1990 года, когда успех клубу принес аргентинец Диего Марадона.

Празднование Нового года в Неаполе нередко доходит до стрельбы, а перспектива исторической победы Неаполя в чемпионате Италии грозила затмить январские дни по масштабу беспорядков и количеству несчастных случаев.

Уменьшенная версия Везувия, которую построили себе жители Испанского квартала в Неаполе. Фото: Анна Ефремова, специально для «Новой газеты Европа»

Я приехала в Неаполь накануне судьбоносного матча, который должен был окончательно закрепить за «Наполи» scudetto — титул чемпиона Италии. По этому случаю всё, что можно было покрасить в городе, покрашено в сине-голубые цвета команды: столбы, перила, стены, камни мостовой. Все районы и кварталы Неаполя были украшены бело-голубыми лентами, воздушными шарами, флагами и растяжками с символикой «Наполи», футболками с номерами игроков, их фотографиями и муралами. Пекарни торгуют голубым хлебом и десертами, дворцы по вечерам подсвечены синим. Улицы забиты прилавками, с которых продают футболки, шарфы, флаги, шляпы, сумки, носки, парики, наволочки, кружки, фигурки игроков, чехлы для телефонов, кулоны, браслеты, детские слюнявчики — всё с символикой «Наполи». Лучше всего идут баллончики с голубой краской — для настоящих фанатов, которые красят себе машины и даже волосы.

Центральные улицы Неаполя в дни чемпионата. Фото: Анна Ефремова, специально для «Новой газеты Европа»

Поклонников футбола в Неаполе и вообще в Италии огромное количество. Этот спорт был и остается самым популярным: в стране с 60-миллионным населением в футбол играют 4,6 миллиона итальянцев (1,5 миллиона из них — футболисты Итальянской федерации футбола), еще 32 миллиона болеют за ту или иную команду. Из 50 самых просматриваемых передач в истории итальянского телевидения 49 — это футбольные матчи. Одна из причин в том, что у футбола в Италии давняя история: он пришел сюда еще в начале XX века и быстро стал национальным видом спорта, получив официальный статус. Важно и то, что итальянцы показывают высокие результаты на международных чемпионатах, а итальянская высшая лига — серия А — один из сильнейших дивизионов в классификации УЕФА. Но в Неаполе уверены, что всё дело в простоте правил и минимуме необходимого инвентаря: так футбол завоевал в том числе бедные рабочие кварталы и покорил сердца местных уличных мальчишек, которых здесь ласково называют scugnizzi — голодранцы. Они и сегодня гоняют мяч на узких неаполитанских улочках, воображая себя своими кумирами, главный среди которых — безусловно, Марадона.

Фото: Анна Ефремова, специально для «Новой газеты Европа»

Аргентинский король Неаполя Диего Армандо Марадона, выдающийся аргентинский футболист, который много лет был нападающим «Наполи» и принес команде первое и последнее скудетто в 1987 и 1990 годах, почитается в Неаполе ни много ни мало как божество.

Его изображения и портреты в образе святого встречаются на улицах, в булочных, мясных лавках, во двориках и на сувенирах.

Его именем названо всё: от домашнего стадиона «Наполи», где аргентинец реально выходил на газон, до «бомбы Марадоны» — не имеющего никакого отношения к королю футбола самодельного взрывного устройства, которым неаполитанцы балуются на Новый год.

Фото: Анна Ефремова, специально для «Новой газеты Европа»

Накануне победных матчей «Наполи» почитание аргентинца вышло на новый уровень. На каждом шагу транспаранты, граффити и футболки с Марадоной, который в образе бога спускается с небес, чтобы вручить неаполитанцам скудетто. «У каждого из нас дома есть постер с Марадоной или фигурка, у меня вон целая коллекция», — признается посетитель бара в одном из кварталов Неаполя. Молодой официант добавляет: «Для нас Марадона — король. Мне жаль, что я его не застал. Вот он его застал», — официант с завистью кивает на пожилого хозяина бара. Тот улыбается и показывает мне заставку на телефоне: Марадона. Бариста тоже берет свой телефон, отгибает чехол и показывает мне вложенную туда иконку: Марадона.

Образ с ликом Марадоны в одном из внутренних двориков. Фото: Анна Ефремова, специально для «Новой газеты Европа»

Старшее поколение гордится тем, что застало матчи великого футболиста. Похоже, что в Неаполе это и есть самый распространенный способ передать сакральное знание: пока Роберто, у которого я снимаю комнату, восторженно показывает мне снимки из музея Марадоны (коллекцию наручных часов и вилки, которыми ел «король футбола»), его пожилой отец Винченцо с упоением вспоминает: «Я видел его своими глазами.

Какие голы он забивал! У меня слезы на глаза наворачивались. Сколько радости он принес неаполитанцам!»

Марадона действительно много сделал для «Наполи», и в 1990 году, после второй принесенной им победы на домашнем чемпионате, на стене дома в Испанском квартале Неаполя появился гигантский мурал в его честь. А во дворике возник импровизированный алтарь Марадоны, где тысячи болельщиков со всего мира отправляют культ своему божеству. Сегодня это одно из самых фотографируемых мест в городе, но мало кто знает, что сделать удачную фотографию можно благодаря терпеливости одного из неаполитанцев.

Дворик Марадоны в Испанском квартале. Фото: Анна Ефремова, специально для «Новой газеты Европа»

Дело в том, что художнику мурала пришлось нарисовать лицо Марадоны на ставнях окна, которое расположено по центру стены; за окном находится санузел неаполитанца по имени Чиро, и, естественно, он почти никогда не открывает ставни. «Люди со всего мира приезжают посмотреть на Марадону, и из уважения к ним я держу окно закрытым, — рассказывает Чиро, которого я нахожу в бакалейной лавке неподалеку. — Я открываю его только по ночам, но иногда люди всё равно звонят мне в домофон и просят закрыть». В ближайшие дни Чиро вообще не будет рисковать, чтобы не расстраивать болельщиков, которые придут сфотографироваться с «богом футбола».

Фото: Анна Ефремова, специально для «Новой газеты Европа»

Марадона — бесспорный национальный герой, и тот факт, что он аргентинец, никого здесь не волнует. «Он, как и мы, вырос на улице, он был для нас своим, настоящим scugnizzo», — объясняет Винченцо. В Неаполе Марадона мгновенно проникся местной атмосферой, научился по-неаполитански разговаривать и, судя по всему, утаивать налоги (неаполитанский — самостоятельный язык, отличающийся от итальянского. — Прим. ред.). «Он любил Неаполь. Он был настоящим неаполитанцем, даже хуже», — смеется Винченцо. Помимо этого, между Италией и Аргентиной существуют теснейшие культурные и родственные связи: в XIX–XX веках миллионы итальянцев эмигрировали в Латинскую Америку, и сегодня больше половины населения Аргентины имеет итальянское происхождение.

Фото: Анна Ефремова, специально для «Новой газеты Европа»

Были ли у Марадоны итальянские корни, неизвестно, но его личность точно способствовала сближению двух стран. «Когда мы играли против Аргентины, неаполитанцы не знали, за кого болеть! Ведь это родина нашего идола», — вспоминает Винченцо.

«Мы даже когда смотрим чемпионат мира по футболу, болеем за Аргентину, а не за Италию, — признается Роберто. — А они болеют за нас. Неаполь и Аргентина — это почти одно и то же».

На площади Данте в центре города висит огромный баннер, на котором нападающие «Наполи» Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен рекламируют «чемпионские конфеты». Именно эти два игрока, местные любимцы, на протяжении турнира один за другим забивают голы и приближают победу Неаполя. Но Кварацхелию как будто любят больше: продавцы говорят, что майки с его номером 77 расходятся первыми, и они действительно буквально повсюду. Грузинский футболист, который в последние годы играл в Казанском «Рубине», после начала войны на короткий период оказался в «Динамо» Батуми, а летом перешел в «Наполи» и всего за несколько месяцев стал звездой сезона.

В Неаполе за «Наполи» болеют все. Фото: Анна Ефремова, специально для «Новой газеты Европа»

За высокий профессионализм и частые голы в «Наполи» он заслужил прозвище Кварадона, но все, кого бы я ни спросила, отказываются ставить рядом с «непревзойденным» Марадоной кого бы то ни было. «Хвича, конечно, большой молодец, но если вы хоть раз видели Марадону…» В конце марта этого года, когда чемпионство «Наполи» уже стремительно приближалось, в семье фанатов родился мальчик, которого назвали в честь Кварацхелии. Это первый Хвича в Неаполе. Его отец Армандо, сам названный в честь Диего Армандо Марадоны, решил продолжить традицию, с помощью которой неаполитанцы отдают дань уважения футболистам.

Фото: Анна Ефремова, специально для «Новой газеты Европа»

Математическая победа В отличие от других регионов Италии, неаполитанцы зачастую преданы своей команде больше, чем национальной сборной, и, как поется в местной песне, «до безумия влюблены в майки — голубые, как море и небо в Неаполе». Неудивительно: это единственный крупный город в Италии, у которого только одна футбольная команда. «Футбол для нас — всё.

У нас 80% болеют за «Наполи», — говорит Итало, бариста в одном из кафе на виа Толедо — одной из центральных улиц Неаполя. И добавляет, косясь в сторону кухни: — Хотя есть и те, кто за «Ювентус».

Но большинство неаполитанцев, как шутят на плакатах, «болельщики D.O.C.» («denominazione di origine controllata» — знак качества итальянских вин. — Прим. ред.). «Мы здесь по-особому относимся к футболу, очень глубоко проживаем всё, что с ним связано. Даже сейчас: я с тобой разговариваю, а у меня мурашки бегут по коже, — Итало, как и многие неаполитанцы в эти дни, взволнован. — Я чуть не плакал, когда мы не выиграли в прошлое воскресенье. Моя жена тоже большая фанатка, для нас это будет первое скудетто в жизни».

Фото: Анна Ефремова, специально для «Новой газеты Европа»

Мне начинает казаться, что я бессознательно выбираю в собеседники футбольных фанатов, поэтому решаю пойти от обратного. Я захожу в элегантное кафе-мороженое и по надраенному до блеска мраморному полу подхожу к прилавку, за которым стоит дама лет сорока в строгом костюме, с собранными в тугой пучок волосами. Прошу кофе. Дама, деловито поджав губы, запускает кофемашину. «Скажите, а вы болеете за «Наполи»?» «А как же! — моя собеседница преображается. Улыбнувшись, она указывает на портрет Марадоны в позолоченной раме, который я не заметила. — Мы все здесь болеем за ребят, футбол — для Неаполя очень важная вещь. 33 года не было скудетто, где это видано? Теперь наша очередь праздновать».

До конца чемпионата остается еще целый месяц, но все в городе уверены, что «Наполи» победит. Повсюду развешаны триколоры с цифрой 3 — символы как будто уже состоявшейся третьей победы Неаполя. «Мы ждали тебя 33 года, и ты наконец возвращаешься», — гласит плакат в центре. Над Корсо Умберто на все четыре полосы растянут баннер с лаконичной надписью «Это случилось». И это несмотря на то, что еще ничего не случилось. «Как же, мы выиграли скудетто уже в январе!» — восклицает пожилой продавец фруктов с моей улицы. И со знанием дела добавляет: «Математика». Речь идет о математической победе «Наполи», который за месяц до окончания сезона обеспечил себе первенство по заработанным до этого очкам. В турнире серии А участвуют 20 команд со всей Италии, они играют друг с другом по кругу. В итоге за сезон (с августа по май) каждая команда встречается с остальными девятнадцатью по два раза.

Очки копятся: три за победу, одно за ничью, ноль за поражение; побеждает тот, кто набрал больше всех очков. Несколько дней назад «Наполи» увеличили разрыв со следующей командой до 18 очков.

«Вплоть до последних двух матчей еще могли быть какие-то сомнения, но теперь можно оставить в стороне предосторожности», — говорит Эдоардо Тротта, владелец ресторана, расположенного на пляже в северной части города. Ему пришла идея спроецировать на пляжный песок три эмблемы, символизирующие три скудетто «Наполи»: 1987-го, 1990-го и 2023-го годов. Поначалу он не осмеливался, но на прошлой неделе стало понятно, что победа неизбежна, и теперь с наступлением темноты на побережье Неаполитанского залива, как самосбывающееся пророчество, проявляются футбольные трофеи Неаполя.

Три скудетто, выигранные Неаполем. Фото из личного архива Эдоардо Тротты. Фото: Анна Ефремова, специально для «Новой газеты Европа»

Больше, чем футбол К тому моменту, когда я оказалась в Неаполе, до окончательной математической победы «Наполи» оставалось одно очко. Вечером 3 мая должен был состояться матч с участием команды «Лацио», второй в рейтинге. Если она проиграет или сыграет вничью, надежда догнать «Наполи» исчезнет окончательно и «Наполи» станет чемпионом Италии. Если же «Лацио» выиграет, 4 мая Неаполю предстоит матч против команды из Удине, и его они выиграют уж наверняка.

Болельщики «Наполи» смотрят матч «Лацио»-«Сассуоло» на уличном экране. Фото: Анна Ефремова, специально для «Новой газеты Европа»

«Одним днем раньше, одним позже…» — неаполитанцы спокойны и щедры на пожелания удачи «Лацио». На всякий случай вечером полиция перекрывает центр города, но «Лацио» побеждает, а значит, приятное ожидание затягивается еще на день. «Завтра победный матч, — уверен Роберто. — Будет настоящий бедлам, нам только дай повод пошуметь». У всех душа просит праздника. «В последнее время из-за пандемии мы столько сидели дома! — говорит неаполитанка Мария, вывешивая на балконе голубое знамя «Наполи». — Теперь хочется свободы, хочется устроить настоящий праздник». Утром 4 мая я просыпаюсь от звонкого мальчишеского голоса в переулке: ««Наполи»! Форца «Наполи»!» (««Наполи»! Вперед, «Наполи»!) Я выхожу на улицу и вижу, что сосед красит в голубой цвет дверь кебабной, которая, судя по вывеске, принадлежит некому Али.

Спрашиваю, сам ли хозяин попросил такой цвет. «Нет, он еще не знает, — подмигивает сосед. — Он просил что-то вроде фиолетового… Ничего не знаю. Форца «Наполи»!»

В одном из кафе — изысканно одетая пара средних лет, перед ними на столике разложены деловые бумаги, мимо снуют школьники в голубых фанатских майках. Женщина восклицает: «И всё-таки невозможно не поддаться этому энтузиазму!»; мужчина, робко улыбаясь, берет свой кожаный адвокатский портфель и достает из него скомканный флаг «Наполи»: «Да, я тоже, признаться, ношу на счастье…»

На одной из площадей в Испанском квартале сотрудники небольшого бара выносят из кладовки картонные фигуры игроков «Наполи» в полный рост и расставляют их между столиками. «Они там разогревались, что ли, в раздевалке?» — шутит усатый прохожий, наблюдающий сценку.

Главная площадь Неаполя за час до начала матча 4 мая. Фото: Анна Ефремова, специально для «Новой газеты Европа»

К обеду футбольные кричалки, гудки и свист звучат всё чаще. Кого бы я ни спросила, куда идти, чтобы вечером не пропустить празднование, ответ один: «Просто выйди на улицу». В центр начинают стягиваться болельщики, некоторые приходят с детьми, колясками и собаками. Дети дуют в рожки, молодежь тестирует дымовые шашки, журналисты итальянских телеканалов отлавливают самых колоритных болельщиков и тащат их под камеры. Все спешат: кто к друзьям, кто домой к телевизору, кто на стадион, где сегодня на громадных экранах будут транслировать матч, проходящий в Удине. Шум нарастает, в переулках уплотняется задымление, полиция оцепляет центр.

Болельщики «Наполи» перед решающим матчем. Фото: Анна Ефремова, специально для «Новой газеты Европа»

Вдруг откуда-то раздается оглушительный грохот, на секунду земля содрогается: кто-то опробовал внушительных размеров петарду. Матч скоро начнется, вместе с одним из людских потоков я направляюсь в самое сердце Неаполя, на площадь Сан-Доменико-Маджоре. Ее быстро наводняют болельщики, тесня растерянных туристов. Игра начинается бодро, но гол в ворота «Наполи» приводит собравшихся в легкое уныние.

Второй тайм — «Наполи» сравнивает счет, и площадь взрывается восторгом, который не утихает уже до конца матча. Финальный свисток, ничья, «Наполи» получил то самое очко, которое отделяло его от титула чемпиона.

Эйфория, которая настаивалась несколько недель, наконец выплескивается на улицы. Десятки тысяч людей выходят, чтобы свободно выразить накопившееся возбуждение. Центр окутывает плотная дымовая завеса, отовсюду слышатся грохот и музыка. Вокруг почти одна молодежь — те, кто еще не видел на своем веку неаполитанское скудетто. Они бешено размахивают флагами, танцуют, поют, обнимаются, как в первый или последний раз.

Первые секунды после завершения матча «Наполи» — «Удинезе». Фото: Анна Ефремова, специально для «Новой газеты Европа»

Кстати, в толпе много девушек, пришедших смотреть матч в чисто женской компании. «В Неаполе очень многие девушки горячо болеют за «Наполи»», — говорит Лючия, сотрудница социальной службы «Красного креста» и фанатка команды. Лючия живет в Монтесанто, одном из «народных» кварталов Неаполя — так называют густо населенные небогатые районы в историческом центре, в которых традиционно жили рабочие семьи. «Первый тайм я смотрела дома, а потом спустилась на улицу и уже вместе с соседями смотрела матч, который проецировали на простыне для всего квартала», — рассказывает девушка.

Улицы Неаполя в ночь после победы «Наполи». Фото: Анна Ефремова, специально для «Новой газеты Европа»

После этого она встретилась с друзьями и присоединилась к шествию, которое началось от площади Данте и, вбирая в себя толпы из переулков, стало спускаться к набережной. Там, на стенах прибрежного замка Кастель-дель-Ово горела надпись «Спасибо, ребята». «Для нас во всём этом есть огромное чувство сопричастности, принадлежности. Болеть за «Наполи» значит болеть за весь свой город», — говорит Лючия. И правда, многие украшения, возникшие здесь в последние недели, совсем не о футболе — это признания в любви родному городу.— «Это особенно чувствуется в «народных» кварталах, где живут простые неаполитанцы: как будто скудетто завоевал весь город, а не только наша футбольная команда. Как будто весь Неаполь заслужил какую-то очень важную награду, которая выходит за рамки футбола». Мы стоим на берегу Неаполитанского залива. Слева, насколько хватает глаз, прибрежные городки рядом с Неаполем взрываются фейерверками, и кажется, что Везувий в огне, — неаполитанцам всё-таки удалось «взорвать» свой любимый вулкан.

«Спасибо, ребята!», проекция на замке Кастель-дель-Ово. Фото: Анна Ефремова, специально для «Новой газеты Европа»

Победа Юга над Севером Под утро горожане стали разбредаться по домам. Между пальмами догорали последние салюты, торговцы еще умудрялись впарить кому-то из толпы два рожка по цене одного, бездомные, не сумевшие выспаться, недовольно ворочались на ступенях церквей. Ступая по битому стеклу и бело-голубым лоскутам, я возвращалась в свой квартал. Мне навстречу шла уставшая, но счастливая молодая пара, толкая перед собой коляску, в которой спокойно спал малыш, укутанный в шарф «Наполи». По итогам праздника в больницу обратились две сотни человек с травмами от взрыва петард, порезами, переломами и паническими атаками; одна девушка попала под машину; один мужчина был убит и трое ранены в перестрелке, которая, правда, как оказалось, не была связана с празднованиями. И это при том, что, как считает Роберто, «вчера Неаполь отметил сразу три Новых года».

Фото: Анна Ефремова, специально для «Новой газеты Европа»

«Сегодня я проснулся с другим сердцем», — радостно сообщает мне Итало, завидев меня утром на виа Толедо.

Я спрашиваю его, что изменилось, ведь о победе было известно давно. «Вчера мечта воплотилась в жизнь», — пожимает плечами Итало.

Неподалеку от его кафе продавщица магазина нижнего белья тщательно разглаживает скудетто, только что приклеенное к витрине с надписью «белье чемпионов». Школьникам сегодня разрешено прийти в школу в голубых футболках «Наполи». «А мои дети сегодня вообще не пошли в школу, отсыпаются», — улыбается чуть потрепанный врач по имени Джорджио, который вчера отмечал победу вместе с семьей.

Фото: Анна Ефремова, специально для «Новой газеты Европа»

«Для нас эта победа важна еще и потому, что это победа Юга над Севером, который всегда нас эксплуатировал», — говорит Джорджио, выражая общее отношение неаполитанцев к северным регионам. Мысль о том, что после объединения Италии в XIX веке Север, который когда-то давно был населен преимущественно варварскими племенами, получил власть и возможность извлекать ресурсы из богатого южного королевства, очень распространена в южной Италии. Действительно, взаимная нелюбовь итальянских Юга и Севера основана, в том числе, на огромном разрыве в базовых экономических показателях: сегодня северные регионы значительно богаче южных. Но дистанция проявляется и в стереотипах друг о друге. Когда накануне решающего матча я искала хоть кого-то, не разделяющего общего восторга, то наткнулась на Джузеппе, владельца траттории в Неаполе. Первым делом он высказался о неаполитанцах: «У них совсем нет культуры работы!» Джузеппе рассказал мне местную вариацию анекдота про то, сколько людей нужно, чтобы вкрутить лампочку. «Для неаполитанцев главное — прикладывать как можно меньше усилий», — возмущался он. — «Моя мама, слава богу, из Милана, так что у меня другой менталитет». Джузеппе признался, что поэтому терпеть не может и местных футбольных фанатов:

«Вот скажите мне, на что они покупают эти свои петарды и флажки? Весь год живут на государственные пособия, жалуются, что им нечего есть, а чуть что — на праздник деньги находятся!»

Кстати, до официального завершения чемпионата и церемонии награждения победителя еще целый месяц, и неаполитанцы наверняка будут шумно праздновать свой триумф всё это время, а украшения останутся висеть до самой осени.

Фото: Анна Ефремова, специально для «Новой газеты Европа»

«Теперь у нас будет карнавал, как в Рио-де-Жанейро. Тридцать три года гегемонии Севера — ну куда это годится?», — говорит Джорджио. После скудетто, добытого Марадоной в 1990 году, итальянский Юг так ни разу и не выиграл серию А. В начале 2000-х победа еще доставалась командам из Рима, но последние двадцать лет ее никому не уступают клубы Турина и Милана. Поэтому, как кричали 4 мая болельщики на площади Сан-Доменико-Маджоре, «после тридцати трех лет унижения Юг отстоял свое право на победу».