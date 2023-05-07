«Весна»: в витебской колонии умер Николай Климович, обвиненный в оскорблении Лукашенко из-за сатирической картинки в соцсетях

В витебской исправительной колонии № 3 умер Николай Климович, приговоренный к одному году лишения свободы по статье об оскорблении президента (ст. 368 УК РБ). О смерти мужчины сообщает правозащитная организация «Весна».

Климовичу был 61 год. Судья Пинского района и города Пинска Андрей Бачило вынес ему приговор 28 февраля, мужчину задержали в зале суда. Поводом для возбуждения дела послужило сатирическое изображение Лукашенко, опубликованное в соцсетях.

«Весна» отмечает, что у Климовича была вторая группа инвалидности из-за болезни сердца.

Ранее в феврале Климовича оштрафовали на 111 белорусских рублей (около 3400 рублей) за то, что в социальной сети «Одноклассники» он разместил «смеющийся» смайлик под карикатурой на Владимира Путина, изображенного в нацистской форме. Судья Бачило признал мужчину виновным в распространении нацистской символики.

Как пишет «Белорусская ассоциация журналистов», соцсети мужчины привлекли внимание силовиков в декабре. Тогда мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. За решеткой блогер провел трое суток, после чего у него заболело сердце, и милиция отпустила его на лечение до суда.