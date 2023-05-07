В результате обстрела Никополя Днепропетровской области ВС РФ погибла женщина, два человека получили ранения

Российская армия обстреляла из артиллерии Никополь в Днепропетровской области, погибла 72-летняя женщина, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.
«Применили тяжелую артиллерию. Выпустили более десяти снарядов», — написал Лысак.
По его словам, двое местных жителей пострадали — у них стресс и контузия. В городе обстрелом повредило семь частных домов и многоэтажку, в общежитии колледжа выбило окна. Также задело три газопровода, линию электропередач, 14 солнечных панелей, хозяйственные постройки и пять автомобилей.
Кроме того, силы ПВО сбили дрон Shahed над Днепропетровской областью.
Также ночью российские войска нанесли удары по Николаевской области пятью ракетами типа Х-22, сообщил глава ОВА Виталий Ким. Попадания зафиксированы в Ольшанской и Константиновской громадах. Пострадавших не было.
«Повреждено здание промышленного предприятия, также зафиксировано попадание на открытой территории», — написал Ким. ВС РФ применяли самолеты стратегической авиации Ту-22МЗ.
Ночью украинские силы ПВО сбили в небе над Киевом российский разведывательный дрон, сообщил начальник Киевской военной администрации Сергей Попко. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений не было.
Ранее в воскресенье российская армия нанесла ракетный удар по городу Балаклея Изюмского района в Харьковской области, пострадали пять мирных жителей, сообщает глава областной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале.
По его данным, российская ракета С-300 попала на территорию одного из автопарков. 75-летняя и 50-летняя женщины получили взрывные травмы, 20-летний и 85-летний мужчина — «относительно легкие повреждения».