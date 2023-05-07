logo
НовостиОбщество

В результате обстрела Никополя Днепропетровской области ВС РФ погибла женщина, два человека получили ранения

Российская армия обстреляла из артиллерии Никополь в Днепропетровской области, погибла 72-летняя женщина, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

«Применили тяжелую артиллерию. Выпустили более десяти снарядов», — написал Лысак.

По его словам, двое местных жителей пострадали — у них стресс и контузия. В городе обстрелом повредило семь частных домов и многоэтажку, в общежитии колледжа выбило окна. Также задело три газопровода, линию электропередач, 14 солнечных панелей, хозяйственные постройки и пять автомобилей.

Кроме того, силы ПВО сбили дрон Shahed над Днепропетровской областью.

Также ночью российские войска нанесли удары по Николаевской области пятью ракетами типа Х-22, сообщил глава ОВА Виталий Ким. Попадания зафиксированы в Ольшанской и Константиновской громадах. Пострадавших не было.

«Повреждено здание промышленного предприятия, также зафиксировано попадание на открытой территории», — написал Ким. ВС РФ применяли самолеты стратегической авиации Ту-22МЗ.

Ночью украинские силы ПВО сбили в небе над Киевом российский разведывательный дрон, сообщил начальник Киевской военной администрации Сергей Попко. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений не было.

Читайте также

Все — цели

Кремлю больше не важно, кого убивать — мирных украинцев или военных. Главная задача — превратить Украину в непригодную для жизни территорию

Ранее в воскресенье российская армия нанесла ракетный удар по городу Балаклея Изюмского района в Харьковской области, пострадали пять мирных жителей, сообщает глава областной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале.

По его данным, российская ракета С-300 попала на территорию одного из автопарков. 75-летняя и 50-летняя женщины получили взрывные травмы, 20-летний и 85-летний мужчина — «относительно легкие повреждения».

pdfshareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • vpnovaya