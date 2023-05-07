В результате обстрела Никополя Днепропетровской области ВС РФ погибла женщина, два человека получили ранения

«Применили тяжелую артиллерию. Выпустили более десяти снарядов», — написал Лысак.

По его словам, двое местных жителей пострадали — у них стресс и контузия. В городе обстрелом повредило семь частных домов и многоэтажку, в общежитии колледжа выбило окна. Также задело три газопровода, линию электропередач, 14 солнечных панелей, хозяйственные постройки и пять автомобилей.

Кроме того, силы ПВО сбили дрон Shahed над Днепропетровской областью.

Также ночью российские войска нанесли удары по Николаевской области пятью ракетами типа Х-22, сообщил глава ОВА Виталий Ким. Попадания зафиксированы в Ольшанской и Константиновской громадах. Пострадавших не было.

«Повреждено здание промышленного предприятия, также зафиксировано попадание на открытой территории», — написал Ким. ВС РФ применяли самолеты стратегической авиации Ту-22МЗ.

Ночью украинские силы ПВО сбили в небе над Киевом российский разведывательный дрон, сообщил начальник Киевской военной администрации Сергей Попко. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений не было.