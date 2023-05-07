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В Петербурге скончался актер Александр Тютрюмов, сыгравший в сериале «Убойная сила»

В Петербурге в возрасте 64 лет скончался заслуженный артист России, актер Александр Тютрюмов, сыгравший в сериале «Убойная сила». Об этом сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на его дочь.

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

По ее словам, утром актер почувствовал острое недомогание. Он был здоров.

Александр Тютрюмов родился в городе Подпорожье Ленинградской области. У него было высшее экономическое и политическое образование. В 1995 году он стал актером киностудии «Ленфильм».

Артист снялся более чем в 40 фильмах и сериалах, в том числе в таких, как «Улицы разбитых фонарей», «Хочу в тюрьму», «Крот», «Особенности национальной политики», «Мастер и Маргарита», «Ералаш», «Осторожно, Задов!», «Ирония судьбы. Продолжение» и других.

Наибольшую популярность актер получил по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила» и Кости Моргана в «Агенте национальной безопасности».

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