Британская разведка: в 2022 году Россию покинули более 1,3 млн человек, среди которых — молодые и образованные специалисты высокодоходных отраслей

Минобороны Великобритании в ежедневной сводке сообщило со ссылкой на информацию спецслужб, что за 2022 год из России уехали более 1,3 млн человек, среди которых — молодые и образованные специалисты высокодоходных отраслей. Отчет приводится в твиттере ведомства.

На это влияют мобилизация, эмиграция, старение и сокращение населения. Такие процессы могут привести к снижению потенциального роста российской экономики и к риску инфляции, считают в ведомстве.

В сводке говорится, что за последние три года численность населения России снизилась дополнительно на два миллиона от прогнозируемого количества из-за последствий коронавируса и войны в Украине.

По данным Центробанка РФ, опросившего 14 тысяч работодателей, дефицит кадров находится на самом высоком уровне с 1998 года. Ранее Минцифры России сообщало, что около 10% или 100 тысяч работников сферы IT покинули страну в 2022 году и не вернулись.