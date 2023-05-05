«Ведомости»: VK разрабатывает свой аналог Tinder

VK разрабатывает аналог объявившего об уходе из России Tinder, сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к компании. По данным издания, это будет собственное приложение для знакомств, в котором пользователь не будет идентифицироваться через аккаунт во «ВКонтакте».

Его запуск может состояться уже летом 2023 года. Как отмечает газета, сейчас во «ВКонтакте» уже есть сервис «VK Знакомства», в мае его совокупная аудитория год к году выросла на 81% и достигла 22,1 млн уникальных пользователей.

Как рассказал один из собеседников «Ведомостей», набранная база пользователей «ВКонтакте» позволяет расширять аудиторию сервиса, но в то же время служит сдерживающим фактором: некоторых пользователей смущает, что им может попасться кто-то из уже добавленных в друзья пользователей.

«VK Знакомства» популярны лишь на уровне внутреннего сервиса, поэтому создание отдельного приложения выглядит более логично, отметил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. При этом другие эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают, что полноценная конкуренция с Tinder, Pure, Badoo вряд ли возможна.