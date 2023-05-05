В реестр «иноагентов» внесли главу ФБК Марию Певчих и издание «Тайга.Инфо». Об этом сообщается на сайте Минюста.

В список были включены глава отдела расследований «Фонда борьбы с коррупцией» Георгий Албуров, политик Александр Осовцов, политолог Иван Преображенский, публицист Владимир Пастухов , волонтер «дела Москалевых» Елена Агафонова, военный блогер Ян Матвеев и бывшая депутат Госдумы Мария Максакова-Игенсбергс.



Также «иноагентами» были признаны «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб», Женское общественно-политическое движение «Мягкая сила», «Кризисная группа СК SOS» (North Caucasus SOS Crisis Group).

По версии Минюста, Мария Певчих распространяла мнения, «направленные на формирование негативного образа Российской Федерации», публично призывала к введению санкций в в отношении чиновников, а также «призывала к свержению действующей государственной власти Российской Федерации».

Издание «Тайга.Инфо» в трактовке ведомства распространяло материалы «иностранных агентов» и недостоверную информацию о принимаемых решениях руководством страны и проводимой ими политике.