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ВидеоПолитика

Михаил Фишман: «Тирания сделала эту войну возможной»

Интервью Кириллу Мартынову

Михаил Фишман — российский журналист, ведущий программы «И так далее» на телеканале «Дождь» с 2012 года.

— Что стало ключевым фактором начала войны?

— Когда Путин принял решение о полномасштабном вторжении?

— И как на войну реагируют обычные россияне, элиты, пропаганда и уехавшие журналисты?

Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», поговорил с Михаилом Фишманом о роли личности президента России в начавшейся войне, мистификации Путина и тактике российских властей.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
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