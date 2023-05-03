Михаил Фишман: «Тирания сделала эту войну возможной»

Михаил Фишман — российский журналист, ведущий программы «И так далее» на телеканале «Дождь» с 2012 года.
— Что стало ключевым фактором начала войны?
— Когда Путин принял решение о полномасштабном вторжении?
— И как на войну реагируют обычные россияне, элиты, пропаганда и уехавшие журналисты?
Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», поговорил с Михаилом Фишманом о роли личности президента России в начавшейся войне, мистификации Путина и тактике российских властей.
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