В отставку подал глава свердловского района, где из‑за пожаров погибли два человека

Глава Сосьвы в Свердловской области Геннадий Макаров написал заявление об отставке, передает «Интерфакс» со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области.

В пятницу дума Сосьвинского городского округа соберется на внеочередное заседание, на котором рассмотрит заявление.

25 апреля в нескольких поселках Свердловской области начались пожары. В Сосьве загорелась пилорама. В Уральской транспортной прокуратуре рассказали, что сгорели вагоны с лесоматериалом. После этого огонь перекинулся на дома. По последним данным администрации Сосьвинского городского округа, огонь повредил 130 домов. Восстановлению подлежат два многоквартирных дома и девять индивидуальных.

В Сосьве в результате пожара погибли два человека.

После этого возбудили два уголовных дела — против сотрудника управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа Вячеслава Алексеева и управляющего пилорамой Газанфара Мамедова. Их обвиняют по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух человек (часть 3 статьи 219 УК). Против Магомедова также возбуждено дело об уничтожении и повреждении имущества по неосторожности (часть 3 статьи 293 УК). Обоих фигурантов арестовали.