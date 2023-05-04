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НовостиОбщество

В Москве произошли сбои в работе GPS-сервисов

Сегодня вечером в центре Москвы произошел сбой сервисов, использующих GPS. Об этом сообщили в пресс-службах «Яндекс.Карт», Urent и «Ситидрайва».

Baza пишет, что навигацию заглушают в пределах Бульварного и Садового кольца. По данным телеграм-канала, силовиков предупредили, что на время подготовки к Параду Победы будет активирована смена локации GPS. «На данный, момент мы не знаем точной причины этого события.

В «Ситидрайве» посоветовали объезжать область внутри Садового кольца.

«Это могут быть и магнитные бури, которые прогнозировали с 1 по 11 мая, и средства борьбы с беспилотниками, и другие технические причины», — рассказали в пресс-службе Общественного совета по развитию такси.

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