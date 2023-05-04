Трем беднейшим регионам ДФО разрешили не участвовать в «восстановлении» Донбасса. Их губернаторы настояли на обратном

Трем беднейшим регионам Дальнего Востока — Еврейской автономной области, Чукотке и Забайкалью — разрешили не участвовать в «восстановлении» оккупированных территорий Донбасса, однако их губернаторы настояли на обратном. Об этом сообщил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.



«Восемь регионов сейчас шефствуют над освобожденными территориями. Самое интересное, что мы оставили три территории: небогатые и небольшие. Это Еврейская автономная область, Чукотка и Забайкалье. Сказали, что им пока не надо. Все губернаторы выразили категорический протест такому решению и сказали, что они будут помогать», — написал Трутнев.



В частности, Забайкальский край вместе с Бурятией будет «восстанавливать» инфраструктуру Старобешевского района «ДНР». Еврейская автономная область совместно с Амурской областью получили шефство над Амвросиевским районом «ДНР», а Чукотка вместе с Камчатским краем намерена «восстанавливать» Светлодарск и поселок Мироновский.