Против режиссера Евгении Беркович возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. К ее семье пришли с обыском

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) против режиссера и участницы театральной труппы Кирилла Серебренникова «Седьмая студия» Евгении Беркович, сообщает «ОВД-Инфо».

По данным проекта, причиной для уголовного преследования стал спектакль «Финист Ясный Сокол», посвященный женщинам, которые решили «виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию».

Также по адресу, где прописана режиссер, прошел обыск. В этот момент там находились мать Елена Эфрос и бабушка Нина Катерли, которой из-за нервного перенапряжения стало плохо. Знакомые режиссера рассказали, что сама Беркович не выходит на связь.

«Я не знаю, какое отношение обыск в моем доме имеет к спектаклю в Москве. Внучка живет там, в гостях бывает не часто. Последний раз приезжала недели две назад», — рассказала Катерли RusNews.

В пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщили, что ничего не знают про обыск в квартире Катерли и посоветовали обратиться в московский СК, так как спектакль был поставлен не в Петербурге, а в Москве.

В «ОВД-Инфо» сообщили «Новой газете Европа», что Беркович сейчас, скорее всего, находится в отделе МВД по Замоскворечью.