Против режиссера Евгении Беркович возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. К ее семье пришли с обыском

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) против режиссера и участницы театральной труппы Кирилла Серебренникова «Седьмая студия» Евгении Беркович, сообщает «ОВД-Инфо».
По данным проекта, причиной для уголовного преследования стал спектакль «Финист Ясный Сокол», посвященный женщинам, которые решили «виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию».
Также по адресу, где прописана режиссер, прошел обыск. В этот момент там находились мать Елена Эфрос и бабушка Нина Катерли, которой из-за нервного перенапряжения стало плохо. Знакомые режиссера рассказали, что сама Беркович не выходит на связь.
«Я не знаю, какое отношение обыск в моем доме имеет к спектаклю в Москве. Внучка живет там, в гостях бывает не часто. Последний раз приезжала недели две назад», — рассказала Катерли RusNews.
В пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщили, что ничего не знают про обыск в квартире Катерли и посоветовали обратиться в московский СК, так как спектакль был поставлен не в Петербурге, а в Москве.
В «ОВД-Инфо» сообщили «Новой газете Европа», что Беркович сейчас, скорее всего, находится в отделе МВД по Замоскворечью.
Бабушка Беркович — писательница и правозащитница Нина Катерли, автор 15 книг, лауреат премии ПЕН-клуба СПб «За гражданскую и творческую смелость» (1996), премии Дома книги, а также ПЕН-клуба СПб «Честь и свобода».
Сама Беркович выступила против войны в Украине и вышла на пикет 24 февраля 2022 года, после чего была задержана на 11 суток. Также она начала публиковать в фейсбуке на своей личной странице антивоенные стихи. Спектакль «Финист Ясный Сокол» основан на реальных историях женщин, которые уехали в Сирию и были осуждены за «пособничество терроризму». В 2022 году постановка получила премию «Золотая маска» в номинациях «Лучшая работа художника по костюмам» и «Лучшая работа драматурга».
Обновлено: 12:40. Добавлена информация о местонахождении Беркович.