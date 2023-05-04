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«Матч ТВ» прекратит снимать матчи по футболу с дронов из-за запрета на их использование в городах России

Спортивный телеканал «Матч ТВ» перестанет снимать матчи Российской Премьер-Лиги на дроны из-за запрета на их использование в нескольких городах России. Об этом пресс-служба телеканала сообщила «РБ Спорт».

«Безусловно, запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, введенный в регионах нашей страны, распространяется и на нашу работу в рамках производства трансляций», — заявили в «Матч ТВ».

Телеканал уверяет, что из-за нововведений качество трансляций не пострадает.

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3 мая в Кремле заявили, что Украина пыталась нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции президента. После этого запрет на использование дронов ввели также в Москве, Московской и Ленинградской областях.

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