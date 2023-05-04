«Фонтанка»: власти Санкт-Петербурга попросили предприятия помочь с набором контрактников для отправки на войну в Украине

Власти Выборгского района Санкт-Петербурга попросили предприятия города помочь с набором контрактников для отправки на войну в Украине. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, встреча с представителями компаний прошла сегодня с участием главы района Виктора Полунина, его первого заместителя Василия Сажнова и начальника местного отдела военкомата Александра Бажимова. Какие компании присутствовали на встрече, не уточняется.

На нем, как утверждается, целью разговора была «популяризация» контрактной службы в вооруженных силах. Бажимов рассказал, что губернатором региона были поставлены целевые показатели. Военком напомнил, сколько человек были отправлены на войну в Украине в рамках «частичной мобилизации». «Сейчас нам надо отправить в полтора раза больше», — заявил Александр Бажимов. Конкретных цифр издание не привело.

На том же совещании у губернатора военкоматам Санкт-Петербурга и райадминистрациям «поставили в упрек» пример Москвы, где ежедневно заключают контракты по 100 человек, рассказал военком. В этой связи военком призвал компании «по пять человек на контракт уговорить».

«Ту задачу, которую губернатор нам поставил, все равно придется выполнить», — заявил Бажимов.

Что грозит тем, кто не откликнется на просьбу, военком не сообщил, однако предупредил, что ведомство проверяет компании на предмет ведения военного учета.

Издание пишет, что через две недели предприятия должны будут отчитаться, сколько человек предприятия направили в информационный пункт при районной администрации.

«Мы это видели на уровне мобилизации — уходили в сторону разными способами. Сейчас так не пойдет. Придется задавать конкретные вопросы: а что ты сделал, собираешься ли ты делать и что ты вообще об этом думаешь? От нас с вами зависит, останется ли наш город мирным», — заявил Полунин.