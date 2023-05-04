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Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку до 3,75%. Это максимум с 2008 года

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов (б. п.) — до 3,75% годовых. Об этом сообщается на сайте банка.

«В свете сохраняющегося высокого инфляционного давления Совет управляющих сегодня принял решение повысить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов», — говорится в заявлении ЕЦБ.

Как отмечает РБК, это максимальный уровень базовой ставки с 2008 года. Ставка по депозитам выросла до 3,25%, а по кредитной линии — до 4%.

Причиной повышения ЕЦБ назвал инфляционное давление. Несмотря на то, что общая инфляция снизилась за последние месяцы, ценовое давление остается сильным.

«Предыдущие повышения ставок сильно сказываются на финансовых и денежно-кредитных условиях еврозоны, в то время как их отложенный эффект и сила воздействия на реальную экономику остаются неопределенными», — заявили в банке.

В конечном итоге центробанк рассчитывает вернуть инфляцию к среднесрочному целевому показателю в 2%.

В июле 2022 года ЕЦБ впервые за 11 лет повысил базовую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов: с 0 до 0,5%. Менее чем за год она повышалась семь раз подряд и в общей сумме выросла на 375 базисных пунктов.

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Вчера также Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов — до 5,00-5,25%. Как пишет Bloomberg, это самый высокий уровень с 2007 года.

«Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспектив», — говорится в сообщении регулятора.

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