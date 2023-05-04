Депутата из Саратовской области заочно арестовали по делу о военных «фейках» из‑за комментариев в чате. Он не явился в суд

Балашовский районный суд Саратовской области объявил в розыск и заочно арестовал муниципального депутата от КПРФ Олега Непеина по делу о «фейках» про российскую армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Игоря Элифханова.

Мужчине вменяются восемь комментариев о войне в Украине, которые он написал в открытом чате «Саратов — Энгельс» в телеграме. Силовики сочли «фейками» информацию о том, что российские войска несут большие потери, грабят население Украины, убивают мирных жителей, бомбят Донецк и Луганск, «стерли с лица Земли» Мелитополь, сбросили бомбу на драмтеатр в Мариуполе и убивали жителей Бучи.

1 декабря у депутата провели обыск, а вскоре стало известно о возбуждении в отношении него уголовного дела по (ч. 1 ст. 207.3 УК) В январе Следственный комитет утяжелили обвинение, вменив политику распространение ложных сведений по мотиву ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Непеин находился под подпиской о невыезде.

29 марта суд начал рассматривать дело. При этом заседание четыре раза откладывали из-за неявки подсудимого. Как отмечает Sota, мужчина намеренно не ходит в суд, так как «считает себя Человеком, а не физическим лицом, поэтому уверен, что его не вправе судить «дебилы», не понимающие этой разницы».