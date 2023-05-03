В восьми странах ЕС провели масштабную операцию против итальянской мафии «Ндрангета», связанной с незаконным оборотом кокаина

Сразу в восьми европейских странах 3 мая провели крупномасштабную полицейскую операцию против итальянской мафии «Ндрангета», сообщает агентство ANSA.
В рамках операции, которая получила название «Эврика», правоохранители провели около 150 обысков. В них участвовало более тысячи немецких и трех тысяч итальянских полицейских.
Следственные действия, помимо Германии и Италии, также проходили в Испании, Бельгии, Португалии, Франции, Румынии и Словении. На вечер среды арестовали порядка двухсот предполагаемых членов мафии во всех этих странах.
Большая часть арестованных (около 108 человек) накрыта в итальянском городке Сан-Лука, где проживает один из главных кланов синдиката, еще 15 — в Генуе (северо-запад Италии). В Бельгии арестовали 30 человек, десятки человек задержаны на западе Германии.
Это самая крупная операция, когда-либо проводившаяся против калабрийской мафии в Европе,
сообщили представители федеральной прокуратуры Бельгии.
Европейские правоохранители действовали в рамках расследования, основанного на информации бельгийских правоохранительных органов. Полиция пользовалась расшифрованной перепиской, которую кодировали участники банды.
По данным следствия, арестованные были связаны с незаконным оборотом кокаина между Южной Америкой и Европой. Предположительно, для этого использовался порт Антверпена в Бельгии.
С мая 2020 года по январь 2022 года «Ндрангета» перевезла шесть тонн кокаина, три из которых были изъяты следователями, пишет ANSA. В ходе следствия выяснилось, что мафия сотрудничала с членами клана Галф — колумбийской военизированной организации, занимающейся международным оборотом запрещенных веществ.
Скрин: видео итальянской полиции
Сумма оборота наркотиков, как предлагают следователи, могла составлять 22,3 млн евро. Денежные потоки курсировали между Панамой, Колумбией, Бразилией, Эквадором, Бельгией и Нидерландами. Деньги от незаконного оборота веществ отмывались в ресторанном, туристическом и риэлторском секторах.
«Ндрангета» — мафиозный синдикат, происходящий из Калабрии — самой бедной провинции Италии. Он был основан в 1897 году и считается одним из самых влиятельных в мире, в его рядах — порядка 10 тысяч членов. По мнению ряда экспертов, группировка ввозит в Европу большую часть кокаина.