В восьми странах ЕС провели масштабную операцию против итальянской мафии «Ндрангета», связанной с незаконным оборотом кокаина

Сразу в восьми европейских странах 3 мая провели крупномасштабную полицейскую операцию против итальянской мафии «Ндрангета», сообщает агентство ANSA. В рамках операции, которая получила название «Эврика», правоохранители провели около 150 обысков. В них участвовало более тысячи немецких и трех тысяч итальянских полицейских. Следственные действия, помимо Германии и Италии, также проходили в Испании, Бельгии, Португалии, Франции, Румынии и Словении. На вечер среды арестовали порядка двухсот предполагаемых членов мафии во всех этих странах.

Большая часть арестованных (около 108 человек) накрыта в итальянском городке Сан-Лука, где проживает один из главных кланов синдиката, еще 15 — в Генуе (северо-запад Италии). В Бельгии арестовали 30 человек, десятки человек задержаны на западе Германии.

Это самая крупная операция, когда-либо проводившаяся против калабрийской мафии в Европе,

сообщили представители федеральной прокуратуры Бельгии. Европейские правоохранители действовали в рамках расследования, основанного на информации бельгийских правоохранительных органов. Полиция пользовалась расшифрованной перепиской, которую кодировали участники банды. По данным следствия, арестованные были связаны с незаконным оборотом кокаина между Южной Америкой и Европой. Предположительно, для этого использовался порт Антверпена в Бельгии. С мая 2020 года по январь 2022 года «Ндрангета» перевезла шесть тонн кокаина, три из которых были изъяты следователями, пишет ANSA. В ходе следствия выяснилось, что мафия сотрудничала с членами клана Галф — колумбийской военизированной организации, занимающейся международным оборотом запрещенных веществ.

Скрин: видео итальянской полиции

Сумма оборота наркотиков, как предлагают следователи, могла составлять 22,3 млн евро. Денежные потоки курсировали между Панамой, Колумбией, Бразилией, Эквадором, Бельгией и Нидерландами. Деньги от незаконного оборота веществ отмывались в ресторанном, туристическом и риэлторском секторах.