В Госдуму внесли законопроект о приоритетном зачислении в детсады и школы детей участников войны в Украине

В Госдуму внесли законопроект о приоритетном зачислении в детсады, школы и летние лагеря детей участников войны в Украине. Об этом сообщается на сайте палаты парламента.

Согласно текущей версии закона, подобная льгота действовала только для детей военнослужащих. В случае принятии поправок она распространится на детей «добровольцев», в том числе усыновленных, и будет продолжать действовать в случае гибели родственника.

Проект поправок подписали руководители всех партийных фракций в Государственной Думе.

Также в парламент внесены поправки в закон «О занятости населения в Российской Федерации», согласно которым предлагается наделить участников войны в Украине и их родственников приоритетным правом получения работы в государственных и муниципальных унитарных предприятиях.