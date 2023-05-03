SVT, DR, NRK и Yle: российское судно с отключенной системой слежения прошло возле «Северных потоков» за 5 дней до атаки

Российские корабли с отключенными системами слежения были замечены возле газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» незадолго до атаки на них в 2022 году, один из них — за пять дней. Об этом говорится в расследовании, проведенном шведским телеканалом SVT, датским DR, норвежским NRK и финским Yle.
Перехваченные радиопереговоры, доступ к которым получила компания Uppdrag granskning, свидетельствуют о том, что 21 сентября в районе диверсии проходил 49-метровый буксир SB-123, принадлежащий Балтийскому флоту.
Как ранее писал немецкий новостной портал t-online, это судно — одно из шести, вызвавшее подозрения после атаки на «Северные потоки», так как находились в том же районе 21 и 22 сентября.
Утром 7 июня первый российский корабль прибыл район к юго-востоку от Карлскроны, к востоку от Борнхольма, отправившись с военно-морской базы в Калининграде. В течение нескольких часов курсировал прямо в районе газопроводов, говорится в расследовании.
«Это указывает на то, что под поверхностью моря происходила какая-то деятельность.
[Появление] кораблей и их позиции могут значить, что на морском дне что-то произошло, но мы не можем утверждать, что это так», — сказал морской капитан и военный аналитик из Университета Копенгагена Йенс Венцель Кристофферсен.
Второй российский военный корабль, 86-метровый «Сибиряков», вошел в тот же район через неделю — 14 июня. До следующего дня судно находилось вблизи прямо над «Северными потоками», временами двигаясь на низкой скорости.
Суда находились в этом районе в течение нескольких часов, в одном из случаев — более 24 часов. Характер передвижения двух из трех судов также подтверждается спутниковыми снимками, пишет SVT.
На российских кораблях были отключены системы слежения, и информация об их местоположении не фиксировалась. Однако перехваченные радиопереговоры, отправленные с кораблей на российские военно-морские базы, показывают положение, скорость и направление движения кораблей.
26 сентября прошлого года на двух нитках «Северного потока-1» были зафиксированы утечки газа в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм. Затем утечка произошла и на одной из ниток «Северного потока-2» в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова.
Газета Der Tagesspiegel сообщила, что газопроводы могли повредить в ходе целенаправленной атаки либо со стороны Украины, либо со стороны России; для нападения могли использовать водолазов или подводную лодку.
The New York Times со ссылкой на американских чиновников утверждал, что согласно разведданным США, атаку на газопроводы «Северного потока» совершила «проукраинская группировка». При этом в The Washington Post подчеркивали, что до сих пор нет доказательств, которые связывают атаку с какой-либо страной.