SVT, DR, NRK и Yle: российское судно с отключенной системой слежения прошло возле «Северных потоков» за 5 дней до атаки

Российские корабли с отключенными системами слежения были замечены возле газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» незадолго до атаки на них в 2022 году, один из них — за пять дней. Об этом говорится в расследовании, проведенном шведским телеканалом SVT, датским DR, норвежским NRK и финским Yle.

Перехваченные радиопереговоры, доступ к которым получила компания Uppdrag granskning, свидетельствуют о том, что 21 сентября в районе диверсии проходил 49-метровый буксир SB-123, принадлежащий Балтийскому флоту.

Как ранее писал немецкий новостной портал t-online, это судно — одно из шести, вызвавшее подозрения после атаки на «Северные потоки», так как находились в том же районе 21 и 22 сентября.

Утром 7 июня первый российский корабль прибыл район к юго-востоку от Карлскроны, к востоку от Борнхольма, отправившись с военно-морской базы в Калининграде. В течение нескольких часов курсировал прямо в районе газопроводов, говорится в расследовании.