SVT, DR, NRK и Yle: российское судно с отключенной системой слежения прошло возле «Северных потоков» за 5 дней до атаки

26 сентября прошлого года на двух нитках «Северного потока-1» были зафиксированы утечки газа в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм. Затем утечка произошла и на одной из ниток «Северного потока-2» в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова.

Газета Der Tagesspiegel сообщила, что газопроводы могли повредить в ходе целенаправленной атаки либо со стороны Украины, либо со стороны России; для нападения могли использовать водолазов или подводную лодку.

The New York Times со ссылкой на американских чиновников утверждал, что согласно разведданным США, атаку на газопроводы «Северного потока» совершила «проукраинская группировка». При этом в The Washington Post подчеркивали, что до сих пор нет доказательств, которые связывают атаку с какой-либо страной.