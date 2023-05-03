СМИ: в Екатеринбурге СК возбудил дело о халатности против директрисы спецшколы, учеников которой подозревают в сексуализированном насилии

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (ст. 293 УК) против директрисы спецшколы №124 в Екатеринбурге Натальи Поддубной, учеников которой подозревают в сексуализированном насилии. Об этом сообщают E1.ru, «Вечерние ведомости» и «Коммерсант» со ссылкой на источники.
В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать информацию о возбуждении дела в отношении Поддубной, пишет «Коммерсант».
В середине апреля СМИ опубликовали рассказ ученика школы, сбежавшего из учреждения и сообщившего матери о сексуализированном насилии, которое применяли к воспитанникам в качестве наказания. После этого двух других учеников, 15 и 16 лет, арестовали по пункту «б» части 4 статьи 132 УК о насильственных действиях сексуализированного характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.
По словам 14-летнего юноши, один из преподавателей проводил «товарищеский суд» над учеником, совершившим какой-то проступок. «Самая высшая мера — зачуханить. Это когда могут обоссать, совершить анальный, оральный секс», — рассказал юноша.
В организации «товарищеских судов» ученик обвиняет 70-летнего преподавателя. При этом сам учитель, по словам воспитанника, не участвует в исполнении наказаний — насилие совершают более старшие воспитанники спецшколы.
Спецшкола №124 закрытого типа — специальное учреждение для детей «с девиантным поведением». Туда по решению суда переводят несовершеннолетних, совершивших преступление.
Утверждается, что директор школы Наталья Поддубная обо всем знала.