СМИ: в Екатеринбурге СК возбудил дело о халатности против директрисы спецшколы, учеников которой подозревают в сексуализированном насилии

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (ст. 293 УК) против директрисы спецшколы №124 в Екатеринбурге Натальи Поддубной, учеников которой подозревают в сексуализированном насилии. Об этом сообщают E1.ru, «Вечерние ведомости» и «Коммерсант» со ссылкой на источники.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать информацию о возбуждении дела в отношении Поддубной, пишет «Коммерсант».

В середине апреля СМИ опубликовали рассказ ученика школы, сбежавшего из учреждения и сообщившего матери о сексуализированном насилии, которое применяли к воспитанникам в качестве наказания. После этого двух других учеников, 15 и 16 лет, арестовали по пункту «б» части 4 статьи 132 УК о насильственных действиях сексуализированного характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.