Москвичке, критиковавшей войну в Украине, выбили зубы и разбили лицо в отделе полиции

36-летней москвичке Инне Оленич, задержанной в октябре прошлого года из-за критики войны в Украине, разбили лицо и выбили зубы в отделе полиции. Об этом сообщает «Команда против пыток».

Как пишут правозащитники, задержание произошло во дворе жилого комплекса в Москве, когда Оленич вместе с другом пошли в магазин. По их словам, в этот момент они находились в состоянии алкогольного опьянения и громко обсуждали российское вторжение в Украину. Наряд полиции вызвали охранники комплекса после словесной перепалки.

Полицейские задержали Оленич и ее друга и доставили в ОМВД по Лосиноостровскому району. В отделе полицейский начал досматривать сумку девушки. Когда она попыталась помешать этому, силовик толкнул ее и повалил на пол. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения. В результате Оленич выбили два зуба и разбили лицо.

По версии полицейского, москвичка сама «поскользнулась и ударилась лицом об пол».