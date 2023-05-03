Москвичке, критиковавшей войну в Украине, выбили зубы и разбили лицо в отделе полиции

36-летней москвичке Инне Оленич, задержанной в октябре прошлого года из-за критики войны в Украине, разбили лицо и выбили зубы в отделе полиции. Об этом сообщает «Команда против пыток».
Как пишут правозащитники, задержание произошло во дворе жилого комплекса в Москве, когда Оленич вместе с другом пошли в магазин. По их словам, в этот момент они находились в состоянии алкогольного опьянения и громко обсуждали российское вторжение в Украину. Наряд полиции вызвали охранники комплекса после словесной перепалки.
Полицейские задержали Оленич и ее друга и доставили в ОМВД по Лосиноостровскому району. В отделе полицейский начал досматривать сумку девушки. Когда она попыталась помешать этому, силовик толкнул ее и повалил на пол. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения. В результате Оленич выбили два зуба и разбили лицо.
По версии полицейского, москвичка сама «поскользнулась и ударилась лицом об пол».
После этого девушка неоднократно просила вызвать ей скорую помощь, но ее просьбы проигнорировали. Ее и друга оставили в отделе полиции на ночь, а на следующий день им назначили административные штрафы по 1 тысяче рублей за мелкое хулиганство и нецензурную брань. После суда друга девушки отвезли в военкомат, но позже тоже отпустили.
На следующий день Оленич поехала в травмпункт, где у нее зафиксировали многочисленные гематомы, но не смогли зафиксировать травму челюсти из-за отсутствия необходимого специалиста.
В январе 2023 года следователь Бабушкинского межрайонного отдела СК начал проверку, а 22 февраля Оленич было отказано в возбуждении в возбуждении уголовного дела. Юристы «Команды против пыток» подали в прокуратуру жалобу на это решение.