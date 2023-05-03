Минздрав создал рекомендации для гинекологов по общению с женщинами, которые хотят сделать аборт

Министерство здравоохранения разработало рекомендации для гинекологов по общению с пациентками, которые собираются сделать аборт. Об этом пишет «Коммерсант».

«Единые речевые модули» уже отправили гинекологам в Архангельской, Калужской, Новгородской, Тульской, Магаданской областях, Приморском и Камчатском краях.



По инструкции, если девушка младше 18 лет хочет сделать аборт из-за собственной физической и психологической незрелости, то врач должен сказать: «Быть молодой мамой — это здорово!», «Дети, рожденные молодыми родителями, очень близки с ними, ведь они практически из одного поколения».

Если женщина до 35 лет хочет сделать аборт из-за отсутствия партнера, то гинеколог должен ее заверить, что «наличие ребенка не станет помехой встретить своего спутника жизни».

Беременным старше 35 лет, опасающимся родить нездорового ребенка, рекомендуется говорить, что «перинатальная диагностика, которая хорошо развита и распространена в РФ, позволяет бесплатно и своевременно диагностировать различные виды нарушений».

«Я очень рада за вас. Это правильное решение», — должен ответить гинеколог, если пациентка решить не прерывать беременность.