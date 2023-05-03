Минздрав создал рекомендации для гинекологов по общению с женщинами, которые хотят сделать аборт

Министерство здравоохранения разработало рекомендации для гинекологов по общению с пациентками, которые собираются сделать аборт. Об этом пишет «Коммерсант».
«Единые речевые модули» уже отправили гинекологам в Архангельской, Калужской, Новгородской, Тульской, Магаданской областях, Приморском и Камчатском краях.
По инструкции, если девушка младше 18 лет хочет сделать аборт из-за собственной физической и психологической незрелости, то врач должен сказать: «Быть молодой мамой — это здорово!», «Дети, рожденные молодыми родителями, очень близки с ними, ведь они практически из одного поколения».
Если женщина до 35 лет хочет сделать аборт из-за отсутствия партнера, то гинеколог должен ее заверить, что «наличие ребенка не станет помехой встретить своего спутника жизни».
Беременным старше 35 лет, опасающимся родить нездорового ребенка, рекомендуется говорить, что «перинатальная диагностика, которая хорошо развита и распространена в РФ, позволяет бесплатно и своевременно диагностировать различные виды нарушений».
«Я очень рада за вас. Это правильное решение», — должен ответить гинеколог, если пациентка решить не прерывать беременность.
«Подумайте, не спешите. Я вас направлю на консультацию к психологу, а после жду снова», — предлагается говорить врачу, если женщина сомневается или настроена сделать аборт.
Также врачам советуют избегать в разговоре с беременной фраз «Будете сохранять беременность?», «Будете рожать?», «Вы поступаете неправильно».
При рассказе о последствиях аборта, гинеколог должен сообщить, что «каждое прерывание беременности — это вред здоровья и риск развития осложнений. Аборт является частой причиной бесплодия и невынашивания в дальнейшем».
В Минздраве заявили, что также разработали анкету для желающих прервать беременность.
«В рамках программы (формирования индивидуальных рекомендаций и мер поддержки женщин) разработана анкета, которая позволит определить женщинам жизненную ситуацию, а именно причину, по которой они находятся в ситуации репродуктивного выбора», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Сама программа должна выявить «репродуктивные установки пациентки, включая причины аборта и мотивации на сохранение беременности». Информагентство отмечает, что она также направлена на повышение «мотивации в сторону материнства».
«Ъ» со ссылкой на данные Минздрава пишет, что за 2022 год количество всех абортов в России уменьшилось на 3,9% (с 411 тыс. в 2021 году до 395 тыс.). Число медицинских абортов по желанию женщины сократилось на 5,3% (с 189 тыс. в 2021 году до 179 тыс.).
По этим данным, за 2022 год за направлением на медицинский аборт обратились 217 836 женщин. Их них 91,7% прошли доабортное консультирование, а четверть отказались от аборта.