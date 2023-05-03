Александра Митрошина заявила, что заплатила более 127 млн рублей долга и предложила ФНС создать платформу для расчета налогов блогерами

Блогерка Александра Митрошина рассказала, что выплатила 127,6 млн рублей после возбуждения против нее уголовного дела об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК). Об этом она заявила во время трансляции на ютубе.

Блогерка заверила, что почти 120 млн рублей заплатила в марте сразу после возбуждения дела, а ко 2 мая внесла оставшуюся сумму.

Она также признала, что ранее действительно не выплатила часть налогов. По ее словам, она, «начиная примерно с 2020 года, не уделила должного внимания сфере бухгалтерии и налогов».

«В рамках уголовного дела вину признаю частично, потому что не согласна с суммой вменяемой задолженности и в настоящий момент адвокаты оспаривают решение налогового органа», — заявила Митрошина.

По данным СК, Митрошина с октября 2020 по май 2022 года получила доход от курсов по образованию «в существенно большем размере», чем допустимый для индивидуального предпринимателя лимит, предусмотренный упрощенной системой налогообложения.

Ранее силовики провели обыски по месту регистрации блогерки «и иных лиц, возможно, причастных к совершенному преступлению».