Адвокат нашел Алексея Москалева в СИЗО Смоленска. О том, где он находится не было известно около месяца

Алексей Москалев, осужденный на два года колонии по делу о «дискредитации» ВС РФ и сбежавший перед приговором, находится в СИЗО Смоленска. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Москвалева, который встретился с подзащитным.

О местоположении Москалева ничего не было известно с начала апреля, когда его поймали в Беларуси после побега из-под домашнего ареста, а спустя 10 дней сообщили об экстрадиции в Россию.

По словам Москалева, во время задержания его сильно избили руками и ногами по груди и спине, отбили мышцу на правой ноге, а также нанесли несколько ударов по голове, в том числе били головой об стену.