Адвокат нашел Алексея Москалева в СИЗО Смоленска. О том, где он находится не было известно около месяца

Алексей Москалев, осужденный на два года колонии по делу о «дискредитации» ВС РФ и сбежавший перед приговором, находится в СИЗО Смоленска. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Москвалева, который встретился с подзащитным.
О местоположении Москалева ничего не было известно с начала апреля, когда его поймали в Беларуси после побега из-под домашнего ареста, а спустя 10 дней сообщили об экстрадиции в Россию.
По словам Москалева, во время задержания его сильно избили руками и ногами по груди и спине, отбили мышцу на правой ноге, а также нанесли несколько ударов по голове, в том числе били головой об стену.
Ефремовский межрайонный суд Тульской области 28 марта приговорил Москалева к двум годам колонии общего режима и запретил ему администрировать интернет-ресурсы в течение двух лет. Его признали виновным в «дискредитации» российской армии (ст. 280.3 УК).
Из-за побега прокуратура потребовала ужесточить приговор Москалеву, и запретить ему администрировать интернет-ресурсы на три года помимо основного наказания.
В начале марта, после задержания Москалева, его дочь Машу, нарисовавшую антивоенный рисунок в школе, отправили в детский приют. Сейчас девочку отдали родной матери.
«Маша поначалу к маме не хотела, а ее мнение по закону обязаны учитывать. Сейчас ее позиция изменилась — она сама мне сказала это по телефону», — объясняла уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова.
Затем мать девочки сказала адвокату Билиенко по телефону, что «у Маши все отлично», а потом они едут отдыхать в Крым.