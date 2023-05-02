Верховная Рада признала «рашизм» государственной идеологией РФ

В ходе заседания во вторник Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором «рашизм» признается государственной идеологией России. Об этом сообщает председатель украинского парламента Руслан Стефанчук.
Верховная Рада обратилась к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, к Парламентской ассамблее ОБСЕ НАТО, а также к правительствам и парламентам других стран с призывом «поддержать осуждение идеологии, политики и практики „рашизма“».
Также украинский парламент призвал международное сообщество осудить «рашистский» режим президента России Владимира Путина «как преступный» и применить «реальные меры, которые позволят привлечь военно-политическое руководство России к ответственности» за войну в Украине.
Согласно принятому заявлению, признаками «рашизма» являются: «милитаризм, культ личности руководителя и сакрализация институтов государства, самовозвеличивание рф путем насильственного угнетения и/или отрицания существования других народов, навязывание другим народам русского языка и культуры,
пропаганда идей „русского мира“, систематическое нарушение норм и принципов международного права,
суверенных прав других государств, их территориальной целостности и международно признанных границ».
На сайте парламента опубликован проект соответствующего постановления о заявлении. В его разработке приняли участие комитеты парламента по гуманитарной и информационной политике, по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, по интеграции Украины в Европейский Союз и другие.
В марте президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел электронную петицию о переименовании в украинском языке России в Московию и поручил премьер-министру Денису Шмыгалю «проработать» этот вопрос.
Петиция, опубликованная 23 ноября 2022 года, набрала 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения президентом. В ней также предлагается заменить термин «российский» на «московский», а «Российская Федерация» на «Московская Федерация».