Верховная Рада признала «рашизм» государственной идеологией РФ

В ходе заседания во вторник Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором «рашизм» признается государственной идеологией России. Об этом сообщает председатель украинского парламента Руслан Стефанчук.

Верховная Рада обратилась к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, к Парламентской ассамблее ОБСЕ НАТО, а также к правительствам и парламентам других стран с призывом «поддержать осуждение идеологии, политики и практики „рашизма“».

Также украинский парламент призвал международное сообщество осудить «рашистский» режим президента России Владимира Путина «как преступный» и применить «реальные меры, которые позволят привлечь военно-политическое руководство России к ответственности» за войну в Украине.

Согласно принятому заявлению, признаками «рашизма» являются: «милитаризм, культ личности руководителя и сакрализация институтов государства, самовозвеличивание рф путем насильственного угнетения и/или отрицания существования других народов, навязывание другим народам русского языка и культуры,